Austria-Fans: „Kein ruhmreicher Abschied aus der Conference League“

Die Wiener Austria verabschiedete sich mit einer 0:4-Niederlage gegen Hapoel Be‘er Sheva aus dem Europacup. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

forzaviola84: „Letztes Aufgebot. Die erste Mannschaft geht am Stock. Die Ersatzbank keinerlei Verstärkung. Wussten wir bereits – haben wir heute wieder sehen dürfen.“

veilchen27: „Das Spiel wird nicht in die Vereinsgeschichte eingehen, die Niederlage tut zwar kurzfristig weh, aber ist faktisch wurscht und der ganze Auftritt kommt auch nicht von ganz ungefähr, wenn man bedenkt, dass es nur mehr für den Gegner um was ging, wir müde sind, aber nicht viele Rotationsmöglichkeiten haben. Aber trotzdem möchte ich sagen: Mir ist das international ein bisserl zu wenig. Wir haben eine tolle Truppe, die einen feinen Fußball spielt und sich auch international nicht verstecken müsste. Jetzt haben wir heuer 8 internationale Spiele gehabt, aber 6 davon verloren und 21 Gegentore bekommen, selbst nur 3 geschossen. 3:21 Tordifferenz und 2 Punkte aus 8 Spielen sind mir zu wenig – auch wenn wir uns oft besser präsentiert haben als das Ergebnis war, auch wenn etliche Schlüsselspieler gefehlt haben, auch wenn wir weder bei der Auslosung noch in den Spielen selbst viel Glück hatten. Alles nicht zu vergessen. Aber dennoch: Da hätte insgesamt mehr rausschauen müssen und es tut weh, wie lange wir international kein Spiel mehr gewonnen haben. Es war trotzdem sehr, sehr schön, dass wir mal wieder in einer Gruppenphase waren und ich möchte es auch nicht missen. Wir haben sowohl sportlich als auch fantechnisch ein paar leiwande Auftritte hingelegt, wir haben oft einen guten Fußball gezeigt, der sehr in Ordnung war. An erster Stelle bleibt aber stehen, dass wir viel Lehrgeld bezahlt haben. Ich hatte bei den „Rückspielen“ gegen Posen und Villarreal den Eindruck, dass wir dieses Lehrgeld wirklich bezahlt und dazu gelernt haben. Heute war dann leider wieder ein Rückschritt mit viel zu wenig Aktivität, Entschlossenheit und Power, um international zu bestehen. Die Gegentore waren nichts als billig. Was bleibt sind ein paar Millionen Euro und die Erkenntnis, was uns noch fehlt, um in so einer internationalen Gruppenphase gut bestehen zu können. Leider ist diese Erkenntnis dann doch umfassender als erhofft oder vielleicht auch geglaubt. Trotzdem glaube ich an diese Mannschaft und dieses Trainerteam. Lassen wir den Kern der Mannschaft und das Trainerteam beisammen, wird diese Truppe mal wieder international dabei sein und dann mehr mitnehmen als 2022/23. Bis bald, Europa – wir kommen wieder!“

loibl: „Peinlicher Auftritt. In Summe eine sehr schwache Gruppenphase. Schade. Mehr wäre drinnen gewesen.“

Torberg*1911: „Wenn man national schon enorme Anstrengungen unternehmen muss, um von vielen sich bietenden Torchancen die eine oder andere zu verwerten, wird es international kaum leichter sein Torerfolge zu feiern, zumal es da schon mehr Aufwand bedarf diese zu kreieren und weiters ebenso die Tatsache, dass die in der Liga gezeigten defensiven Probleme auf europäischer Bühne noch deutlicher ans Licht kommen. Allein diese zwei Aspekte halten die Enttäuschung über das Abschneiden in der Gruppenphase in Grenzen, denn diese Mannschaft muss eben noch reifen. Die internationalen Spiele haben jedenfalls allen gezeigt, wo es gilt den Hebel anzusetzen. Mit Spielglück und vielleicht einem besserem Personalstand hätte man möglicher Weise. den einen oder anderen Punkt mehr geholt, aber vom Kernproblem, dass es aktuell mühsam ist das Runde ins Eckige zu bringen, hätte es nichts anderes gezeigt.“

Lucky Luke: „Abgesehen von diversen Unzulänglichkeiten ist uns halt die im Vergleich zur Vorsaison grundsätzlich schwächere Defensive im Europacup noch mehr auf den Kopf gefallen. Hier hat man bis auf Ranftl keine Verstärkung bzw. keinen gleichwertigen Ersatz für die Abgänge gefunden. Mehr wäre trotzdem möglich gewesen, aber da ist schon einiges hausgemacht leider.“

tifoso vero: „Ich gehöre heute nicht zu den Enttäuschten, zumindest nicht in der Art wie hier geschrieben wurde. Natürlich gefällt es mir nicht wenn wir verlieren, noch dazu so hoch. Doch ich hatte mir nichts erwartet oder erhofft, schon gar nicht als ich die Aufstellung sah. Dann spielten wir in den ersten 15 Minuten doch sehr ansehnlich, leider ohne Torerfolg. Was dann kam war eine Kette von Fehlern, die mit dieser (fast zusammengewürfelten) Mannschaft nicht unerwartet kamen…“

ForzaViola71: „Leider kein ruhmreicher Abschied aus der Conference League, aber nach dem 1:0 hat man gesehen, dass da nichts mehr geht. Mit dem Hintergrund, dass wir so und so schon ausgeschieden waren und der Tatsache, dass ein Teil der Mannschaft schon auf dem Zahnfleisch daher kommt war das irgendwie zu erwarten. Wir haben heuer auf internationaler Ebene einfach Lehrgeld bezahlt und ich bin sicher die Mannschaft lernt daraus für zukünftige Aufgaben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:4-Niederlage der Austria gegen Hapoel Be'er Sheva.

