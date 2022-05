Drei Gegner zu überstehen: Das ist Rapids Weg in die Conference League!

Mit einem 2:0-Heimsieg über die WSG Tirol konnte sich Rapid schlussendlich doch noch für die Qualifikation zur UEFA Europa Conference League qualifizieren. Um in...

Mit einem 2:0-Heimsieg über die WSG Tirol konnte sich Rapid schlussendlich doch noch für die Qualifikation zur UEFA Europa Conference League qualifizieren. Um in die Gruppenphase zu kommen muss Rapid allerdings drei Qualifikationsrunden überstehen. Wir sehen uns bereits jetzt an, welche Gegner auf die Hütteldorfer warten könnten.

Rapid steigt in der 2. Qualifikationsrunde ein. Zuvor spielen 60 fast ausschließlich kleine Klubs die erste Runde aus. Hier sind Teams wie Flora Tallinn aus Estland, Shkendija Tetovo aus Nordmazedonien oder der Riga FC aus Lettland topgesetzt. Die schlechtesten Setzungen haben etwa Teams aus Andorra, Gibraltar oder Wales.

Wenn Rapid in der zweiten Runde einsteigt, ist man ganz klar gesetzt und trifft daher auf einen ungesetzten Gegner. Die Liste der aktuell möglichen Gegner kann aufgrund des möglichen Ausscheidens gesetzter Klubs in der 1. Quali-Runde noch variieren, aber nach dem heutigen Stand sind dies die möglichen Erstgegner Rapids.

Viking Stavanger Norwegen Lilleström SK Norwegen Viborg FF Dänemark Konyaspor Türkei Aris Limassol Zypern FC Drita Kosovo Ararat-Armenia Armenien Dinamo Minsk Weißrussland AIK Stockholm Schweden Maccabi Netanya Israel B36 Torshavn Färöer-Inseln IF Elfsborg Schweden Djurgardens IF Schweden Petrocub Hincesti Moldau FK Liepaja Lettland Europa FC Gibraltar Partizani Tirana Albanien Breidablik Island HB Torshavn Färöer-Inseln Gzira United Malta Levski Sofia Bulgarien Botev Plovdiv Bulgarien Milsami Orhei Moldau Kauno Zalgiris Litauen Qabala FK Aserbaidschan Sepsi OSK Rumänien Zira FK Aserbaidschan Kisvárda FC Ungarn Puskás Akademia Ungarn Bala Town Wales Tre Penne San Marino Crusaders Belfast Nordirland St.Joseph’s FC Gibraltar Rakow Czestochowa Polen Pogon Szczecin Polen Lechia Gdansk Polen FK Kyzylzhar Kasachstan NK Koper Slowenien FC Gomel Weißrussland Velez Mostar Bosnien & Herzegowina Valmieras FK Lettland Racing Union Luxembourg Luxemburg St. Patrick’s Athletic Irland Makedonija GjP Nordmazedonien

Hier ist anzunehmen, dass einige der am besten gesetzten Ungesetzten doch noch die „Liste wechseln“ und zu den gesetzten Teams rutschen. Das betrifft vor allem die erstgenannten Teams der obenstehenden Liste. Reisen nach Norwegen, Dänemark, in die Türkei oder nach Zypern kann sich Rapid damit möglicherweise sparen.

Aber auch unter den verbleibenden Teams, die nicht in die Liste der Gesetzten rutschen werden, gibt es einige unangenehme Gegner, die man gerne vermeiden möchte. Allen voran betrifft dies das Trio aus Polen. Speziell Vizemeister Rakow Czestochowa spielte eine Topsaison und lieferte sich einen erbitterten Titelkampf mit dem späteren Champion Lech Posen. Zudem könnten auch Duelle mit den schwedischen Teams Elfsborg, Djurgardens oder AIK Stockholm unangenehm werden, zumal diese wegen der Kalenderjahrmeisterschaft voll im Saft stehen.

Wenn Rapid die 2. Quali-Runde übersteht, steht bereits fest, dass man auch in der nächsten Runde gesetzt wäre. Zum jetzigen Stand kämen dann weitere mögliche Gegner dazu – oder aber wieder Ungesetzte, die sich in den Runden davor durchsetzten. In dieser Runde steigt übrigens auch der Wolfsberger AC als gesetzte Mannschaft ein. Die aktuelle Liste der Ungesetzten – und damit nach jetzigem Stand die möglichen Gegner in der 3. Qualifikationsrunde – sieht wie folgt aus.

Shkendija Tetovo Nordmazedonien FC Lugano Schweiz Bröndby IF Dänemark Spartak Trnava Slowakei Riga FC Lettland Kairat Almaty Kasachstan Alashkert FC Armenien NK Osijek Kroatien Hajduk Split Kroatien Olimpija Ljubljana Slowenien KuPS Kuopio Finnland CS Fola Esch Luxemburg Universitatea Craiova Rumänien Dundee United Schottland Motherwell FC Schottland Neftchi Baku Aserbaidschan Buducnost Podgorica Montenegro Cukaricki Belgrad Serbien Radnicki Nis Serbien Dinamo Tiflis Georgien DAC Dunajská Streda Slowakei FC Vaduz Liechtenstein/Schweiz Vorskla Poltava Ukraine KF Laci Albanien Panathinaikos Athen Griechenland Aris Saloniki Griechenland NK Mura Slowenien

Wie schon in der 2. Quali-Runde ist auch hier erwartbar, dass einige der Klubs (erneut die Erstgenannten) in die Liste der gesetzten Teams rutschen können und somit keine potentiellen Rapid-Gegner sind. Speziell im Fall von Bröndby ist das natürlich erfreulich. Mit etwas Glück könnten auch noch die kroatischen Klubs Osijek und Hajduk Split über den Strich rutschen.

Einige schwierige Gegner werden allerdings sicher im Topf der möglichen Gegner bleiben. So etwa Panathinaikos Athen, was angesichts der Fanfreundschaft der Ultras Rapid mit der Fanszene von „PAO“ ein durchaus pikantes „Freundschaftsduell“ um Europa wäre. Auch Aris Saloniki wäre ein möglicher Gegner. Zudem darf man Teams wie Universitatea Craiova (mit dem Ex-Rapidler Andrei Ivan als Topscorer) oder den FC Vaduz nicht unterschätzen.

Im darauffolgenden Playoff um die Teilnahme an der Gruppenphase wird die Sache etwas komplizierter, weil die Verlierer der dritten Quali-Runde in der UEFA Europa League ebenfalls noch dazukommen. Einige der Teams, die in der 3. Quali-Runde zur Conference League gesetzt sind, wären hier wieder ungesetzt – so etwa der Wolfsberger AC, auf den Rapid aber nicht treffen kann, weil die UEFA direkte Duelle innerhalb eines Verbands auf diesem Level noch verhindert.

Rapid selbst steht hier genau an der Kippe zur Setzung. Aufgrund der regelmäßigen Europacup-Teilnahmen wären die Hütteldorfer hier sogar besser gesetzt als beispielsweise die Fiorentina, die in dieser Runde einsteigt. Es müssen in den ersten drei Runden also nur wenige gesetzte Klubs ausscheiden, damit Rapid gesetzt wäre. Wie viele genau wird sich erst im Laufe der Qualifikationsstränge entscheiden. Schließlich werden auch noch einige Teams aus der UEFA Europa League „umsteigen“ und hier gilt es die Koeffizienten abzuwarten. Man darf hier aber vorsichtig optimistisch sein, dass Rapid auch im Playoff auf einen ungesetzten Gegner treffen wird.

Diese haben’s allerdings potentiell in sich. Die aktuelle Liste der Ungesetzten umfasst diese Teams:

1. FC Köln Deutschland HNK Rijeka Kroatien Royal Antwerpen Belgien Hapoel Beer Sheva Israel Sparta Prag Tschechien OGC Nizza Frankreich RSC Anderlecht Belgien FC Fehérvár Ungarn Gil Vicente Portugal Vitória Guimaraes Portugal ZSKA Sofia Bulgarien Suduva Marijampole Litauen FC Twente Enschede Niederlande Flora Tallinn Estland

Hier gäbe es also schon einige Kaliber, die jedoch ihrerseits ebenfalls noch die Chance haben, in die Setzliste zu rutschen.

User „Tribal“ im Austrian Soccer Board analysierte zudem die „einfachsten“ Voraussetzungen, mit denen Rapid im Playoff fix gesetzt wäre.

„Wenn in CL-Q2 Fenerbahce UND Larnaca an Kiew und Midtjylland scheitern, ist Rapid fix im ECL-Playoff gesetzt. Wenn nur einer der beiden scheitert, kann sich die Setzung trotzdem ausgehen, nämlich wenn in EL-Q3 Slovacko gegen Fenerbahce oder Larnaca gelost wird. Ansonsten muss Rapid auf ein Scheitern von einem der 12 höher gesetzten Klubs in EL-Q2 hoffen.“

Sollte Rapid im Playoff allerdings nicht gesetzt sein, warten echte Hammergegner. Beispiele hierfür wären etwa der FC Basel, die Young Boys Bern, Slavia Prag und Alkmaar, aber auch Wiedersehen mit West Ham United, Molde FK, PAOK Saloniki oder dem Villarreal CF wären hier möglich. Die vermeintlich machbarsten gesetzten Gegner wären etwa BATE Borisov, Zorya Luhansk, Astana oder FCSB.

So weit müssen wir allerdings noch nicht denken und vorerst ist nur die Loskonstellation für die 2. Quali-Runde halbwegs spruchreif. Rapid muss jedenfalls zahlreiche Geschehnisse in den Qualifikationen für die drei europäischen Bewerbe beobachten, um bezüglich Setzung auf dem Laufenden zu sein. Wir werden euch im Laufe der nächsten Wochen natürlich ebenfalls immer wieder informieren, wie sich die Lage entwickelt. Die hier abgebildeten Listen sollen vorerst einen groben Überblick verschaffen, welche Teams kommende Saison an der für Rapid relevanten Qualifikation teilnehmen.

Das erste Spiel für die Grün-Weißen steht übrigens am Donnerstag, den 21. Juli an. Unmittelbar nach der ersten Cup-Runde – und kurz vor dem Meisterschaftsauftakt. Da Rapid wohl mit einer stark veränderten Mannschaft in die neue Saison starten und die Eingespieltheit wohl noch ausbaufähig sein wird, wäre vor allem in dieser zweiten Qualifikationsrunde ein einfacher Gegner wünschenswert…