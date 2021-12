ECL-Playoff: Rapid trifft (höchstwahrscheinlich) auf Vitesse Arnheim

Für den SK Rapid geht es im Playoff zum Achtelfinale der UEFA Europa Conference League gegen Vitesse Arnheim aus den Niederlanden. Zumindest ist das...

Offiziell wurden die Hütteldorfer von der UEFA entweder gegen Vitesse oder gegen Tottenham Hotspur gelost. Allerdings gilt es praktisch als fix, dass das Nachtragspiel zwischen Tottenham und Rennes, das aufgrund von COVID-Fällen bei Tottenham abgesagt werden musste, ersatzlos gestrichen wird. Dadurch könnte Tottenham den zweiten Platz nicht mehr erreichen und Vitesse wäre damit der nächste Gegner des SK Rapid. Auf die offizielle Bestätigung der UEFA muss aber noch gewartet werden.

Vitesse holte in der Conference League in sechs Gruppenspielen zehn Punkte, gewann etwa zu Hause mit 1:0 gegen Tottenham. In der niederländischen Eredivisie steht das vom ehemaligen Liefering- und Austria-Trainer Thomas Letsch trainierte Team derzeit auf einem starken vierten Rang. Der Rückstand auf Tabellenführer PSV beträgt derzeit acht Punkte. Obwohl Vitesse zuletzt mit 2:1 gegen Heracles Almelo und mit 6:1 bei Cambuur gewann, gilt die Mannschaft als minimalistische Truppe. In den 14 Spielen davor erzielte Vitesse nur 14 Tore.

Die Mannschaft ist aber mit durchaus bekannten Spieler gespickt. Im Angriff spielt etwa der einstige WSG-Tirol-Bomber Nikolai Baden Frederiksen, im Mittelfeld sticht beispielsweise der Ex-Wolfsburger Riechedly Bazoer heraus. Hinzu kommt etwa der starke französische Leihspieler von Stade Rennes, Yann Gboho, der israelische Nationalspieler Elazar Dasa oder der dänische Abwehrchef Jakob Rasmussen, der von der Fiorentina ausgeliehen ist. Der Austro-Kroate Alois Oroz, im Nachwuchs bei der Vienna und Liefering, ist vierter Innenverteidiger von Vitesse.

Das Hinspiel in Wien findet am 17. Februar 2022 statt. Das Rückspiel steigt am 24. Februar 2022 in Arnheim (niederländisch „Arnhem“) statt.