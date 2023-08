Rapid-Fans: „Daheim den Grundstein für den Aufstieg legen“

Der SK Rapid trifft heute im Hinspiel der 3. Runde der Europa Conference League Qualifikation auf den ungarischen Klub Debrecen, der in der vergangenen...

Der SK Rapid trifft heute im Hinspiel der 3. Runde der Europa Conference League Qualifikation auf den ungarischen Klub Debrecen, der in der vergangenen Saison auf dem dritten Tabellenplatz landete. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans von der Leistung ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs grö0tem Fußball-Diskussionsforum.

Green_White Anfield Devil: „Bei mir war der Europacup immer schon ein absolutes Highlight, egal wie bescheiden unsere Leistung oder die Vorzeichen waren. Nach der schmerzhaften Europacup-Pause und dem bisher gezeigten Kampfgeist, kann ich das Flutlichtspiel kaum noch erwarten. Da ich mit keiner Gruppenphase rechne, werde ich jede einzelne Partie genießen.“

schleicha: „Ich würde uns als leichten Favoriten sehen. 60/40. Also nicht so, dass man mit dem nächsten Kantersieg rechnet. Ein solcher kann bei einer Topleistung daheim drin sein, aber die haben schon auch Qualität im Kader würde ich meinen. Ich habe aber nur das Rückspiel nebenbei gesehen, also will ich die jetzt auch nicht zu stark reden. Würde sie eher so einschätzen wie z.B. Klagenfurt, Hartberg, etc. Also kann ungut sein, aber über zwei Spiele sollte man als Rapid eigentlich schon drüberkommen. Vor allem mit Leistungen wie in Linz und gegen Altach sollten wir da daheim schon den Grundstein für den Aufstieg legen.“

Phil96: „So eine Leistung wie am Samstag und wir müssen uns im Rückspiel keine Sorgen machen! Würde an der Startelf auch nichts verändern, gegen Hartberg kann man dann ja immer noch rotieren, wenns notwendig ist.“

GRENDEL: „Die werden hinten alles dicht machen. Wird spannend, wie wir das lösen werden.“

ImmerWiederRapidWien: „Hoffe man kann leistungsmäßig an die letzten beiden Partien anschließen, dann wird das ein Sieg.“

zackzack43: „Einlaufen – drüberlaufen – alles klarmachen – entspanntes Rückspiel. Das wäre der Wunsch! Hoffen wir, dass die Aufwärtsbewegung der Mannschaft weitergeht. Würde 1:1 dieselbe Elf auf den Platz schicken wie gegen den LASK und Altach…. am Bankerl haben wir dann mit Grgic wieder mehr Qualität an essentieller Stelle.“

mmarkhar: „Denke, dass Rapid nichts anbrennen lässt und das positive Momentum mitnimmt und weiter ausbaut.“

flonaldinho10: „Furchteinflößend ist die EC-Bilanz von Debrecen in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht. Sind ziemlich konsequent an der ersten größeren Hürde in der Quali gescheitert. Das letzte gewonnene Duell später als Qualirunde 2 datiert aus dem Jahr 2010, die stärkste bezwungene Mannschaft in dem Zeitraum war vermutlich sogar Alashkert.“

Bronaldo: „Entweder wir kommen verdient weiter oder scheiden verdient in der Quali aus. Wenn man gegen Debrecen nicht weiterkommt, braucht man auch nicht die Gruppenphase kommen.“

Mecki: „Das Los (Anm.: in der nächsten Runde wartet die Fiorentina) ist natürlich nicht gerade motivierend aber natürlich geht es um was. Ein Weiterkommen bringt auch etwas Geld und dann ein wohl volles Stadion gegen Fiorentina sowieso. Und es ist gegen niemanden unmöglich aufzusteigen, egal wie unwahrscheinlich. Darum natürlich bitte unbedingt Debrecen schlagen und dann schauen was passiert. Es wäre ein Hinspiel gegen Fiorentina an einem Donnerstagabend. Selbst wenn das das letzte EC-Heimspiel für heuer wäre, will ich auf jeden Fall, dass die Mannschaft dies erreicht.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Hinspiel des SK Rapid gegen Debrecen.