Haris Tabaković wechselt zu Hertha BSC Berlin

Haris Tabaković wechselt im Rahmen seiner Ausstiegsklausel mit sofortiger Wirkung zu Hertha BSC. Der 29-Jährige absolvierte für die Veilchen seit Sommer 2022 insgesamt 42 Spiele und erzielte dabei 21 Tore. In der Saison 2022/23 gelangen ihm sechs Derby-Treffer gegen den Stadtrivalen, womit er einen neuen Rekord aufstellte. Die Austria-Fans widmeten dem Stürmer im Frühjahr 2023 einen eigenen Chant.



Haris Tabaković: „Ich hatte hier Höhen und Tiefen, einen schwierigen Start und eine umso schönere Rückrunde im Frühjahr. Nach dieser unglaublichen Zeit kann ich nur Danke sagen. Danke an den ganzen Verein, an jeden Mitarbeiter, an das Trainerteam, an jeden Spieler und an die Austria-Fans für den unglaublichen Support – das habe ich so noch nie gesehen. Ich hatte jedes Mal Gänsehaut als unsere Fans ‚Haris on fire‘ gesungen haben. Es war mir eine Ehre für diesen Klub zu spielen. Ich werde die Austria immer im Herzen tragen, es war eine unglaubliche Zeit.“

Austria Wien bedankt sich bei Haris Tabaković für seinen Einsatz in Violett und wünscht für die berufliche und private Zukunft alles Gute!

