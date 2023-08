CL-Vorschau: Ein Blick auf unsere Nachbarn

Auch heute blicken wir wieder auf zwei Begegnungen bei den bevorstehenden Europacup-Spielen und wollen euch eine kleine Vorschau liefern. Dieses Mal blicken wir nach...

NK Olimpija Ljubljana – Ludogorets Razgrad

Dienstag, 01.08. 2023, 20:00 Uhr

Am heutigen Europacup-Abend ist das wohl eine der spannendsten Paarungen. Nach dem 1:1 im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League muss es der bulgarische Meister, der doch als Favorit in die Begegnung gegangen ist, im Rückspiel gegen den slowenischen Meister richten. Was viele wahrscheinlich nicht wissen ist, dass sich im Kader der Slowenen gleich drei österreichische Innenverteidiger befinden. Im Hinspiel startete der 24-Jährige Ahmet Muhamedbegovic in der Innenverteidigung. Der Abwehrspieler machte seine Ausbildung beim SKN St. Pölten und wechselte von den Niederösterreichern zu Dunajska Streda, ehe er bei seinem jetzigen Arbeitgeber landete. Daneben befinden sich mit Mateo Karamatic und Pascal Estrada zwei weitere erst 21-jährige Innenverteidiger im Kader. Im Hinspiel wurde außerdem der 22-jährige Österreicher Raul Florucz eingesetzt, der Rechtsaußen zum Zug kommt und in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation beim 2:1-Heimsieg gegen Valmiera einen Assist beisteuerte.

Beide Teams verloren in der heimischen Meisterschaft das Auftaktspiel und entschieden die Begegnung am zweiten Spieltag für sich. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams verlief relativ ausgeglichen. Die Heimmannschaft aus Bulgarien hatte ein wenig mehr vom Spiel, allerdings blieben die großen Chancen Mangelware.

Slovan Bratislava – Zrinjski Mostar

Dienstag, 01.08. 2023, 20:00 Uhr

Slovan Bratislava ist im Rückspiel gegen Zrinjski Mostar nach dem 1:0-Sieg im Auswärtsspiel der klare Favorit und steht vor dem Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Champions League. Allerdings hatten die Slowaken viel Glück, denn der Gegner aus Bosnien war die spielbestimmende Mannschaft. Die Bosnier kamen auf 60% Ballbesitz und schossen 14 Mal aufs gegnerische Tor, während der slowakische Meister nur sechs Torschüsse abfeuerte. Dass sie nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ mehr Chancen hatten, zeigen die xG-Werte von 0.70:0.15 für die Hausherren. Das ist aber alles Makulatur, denn den einzigen Treffer des Abends erzielte Slovan Bratislava, das sich vor heimischem Publikum diesen Vorsprung kaum noch nehmen lassen wird.

Im Hinspiel stand Kevin Wimmer noch nicht in der Startaufstellung, allerdings spielte er im ersten Meisterschaftsspiel über 90 Minuten durch. Beim 0:0-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den FC Kosice war Slovan die klar überlegene Mannschaft, konnte jedoch dennoch nur einen Punkt mitnehmen. Zrinjski Mostar, das vergangene Saison die Meisterschaft mit 20 Punkten Vorsprung auf Borac Banja Luka gewann, startet erst diesen Monat in den Ligabetrieb.

