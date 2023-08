Rapid verleiht Talent an Austria Klagenfurt

Der SK Rapid einigte sich mit dem SK Austria Klagenfurt auf einen Leihvertrag für die laufende Bundesliga-Saison. Der vielseitig einsetzbare Offensivspieler Sky Schwarz wird...

Der SK Rapid einigte sich mit dem SK Austria Klagenfurt auf einen Leihvertrag für die laufende Bundesliga-Saison. Der vielseitig einsetzbare Offensivspieler Sky Schwarz wird künftig für die von Peter Pacult trainierten Kärntner auflaufen. Seit 2018 trägt der 23-fache österreichische Nachwuchsnationalteamspieler das grün-weiße Trikot und durchlief dabei den Weg durch die gesamte Akademie des SK Rapid bevor er seit dem Vorjahr Teil der zweiten Mannschaft unter der Führung von Cheftrainer Stefan Kulovits wurde. In der vergangenen ADMIRAL 2. Liga-Saison erholte sich gebürtige Oberösterreicher im Herbst noch von einer Knieverletzung und feierte erst so im November sein Zweitligadebüt beim 2:0-Derbysieg der Jung-Rapidler über die Young Violets. Insgesamt stand Sky Schwarz für Rapid II im Vorjahr elf Mal am Feld und erzielte dabei zwei Tore in Österreichs zweithöchster Spielklasse.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer zur Leihe des 19-Jährigen: „Mit dem Abstieg unserer zweiten Mannschaft in die Regionalliga war es für uns auch klar, dass wir dem einen oder anderen talentierten Spieler per Leihe gerne die Chance auf Einsatzminuten in der Bundesliga verschaffen würden. Im Falle von Sky hat es sich nun mit Austria Klagenfurt, einem gut geführten Klub, der auf junge Spieler setzt, für alle Beteiligten sehr gut ergeben. Ich wünsche ihm viel Erfolg im kommenden Jahr und hoffe, dass er seine Entwicklung entsprechend weiter fortsetzen wird. Wir werden seine Schritte in Klagenfurt genaustens verfolgen.“

Sky Schwarz zu seinen Zukunftsplänen: „Ich freue mich den Schritt in die höchste österreichische Spielklasse zu machen und möchte die Chance nutzen, um mein Potenzial auf Bundesliganiveau unter Beweis zu stellen. Mein Ziel ist es, eine erfolgreiche Saison mit Austria Klagenfurt zu spielen und in der Folge als noch besserer Offensivspieler zum SK Rapid zurückzukehren.“

(Pressemeldung SK Rapid)