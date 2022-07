Rapid-Fans: „In Danzig wartet ein Geduldsspiel auf uns“

Der SK Rapid trifft heute im Europa-League-Rückspiel auf Lechia Gdansk und will nach dem 0:0-Unentschieden nun im Rückspiel den Aufstieg fixieren. Wir wollen uns...

Der SK Rapid trifft heute im Europa-League-Rückspiel auf Lechia Gdansk und will nach dem 0:0-Unentschieden nun im Rückspiel den Aufstieg fixieren. Wir wollen uns ansehen ob die Fans an ein Weiterkommen ihrer Mannschaft glauben? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Ich glaube schon, dass wir den Aufstieg schaffen werden. Nicht unbedingt mit einem Feuerwerk, aber eben doch. Besonders wenn wir tatsächlich noch Spieler zum „Nachlegen“ auf der Bank haben werden… Meine Idee wäre, dass wir zuerst mal gut reinkommen, defensiv gut stehen und ähnlich wie daheim kaum was zu lassen, aber versuchen vorne Druck zu machen bzw. sie auszukontern, weil ich schon glaube, dass sie vor einem enthusiastischen Publikum mehr nach vorne tun werden.“

Da Oide Bimbo: „Durchaus möglich, dass es in Danzig wieder ein zähes Geduldsspiel wird. Mit knappen Arbeitssiegen haben wir diese Saison gute Erfahrungen gemacht. Unsere innere Abstimmung sollte einen deutlichen Schritt weiter sein, dann klappt es.“

valery: „Alles andere als ein Aufstieg in die nächste Runde ist undenkbar; natürlich werden wir das schaffen, wir haben genug Qualität im Kader.“

Schwemmlandla3: „Wenn wir die Polen wieder so im Griff haben, ist das der Grundstein. Offensiv werden wir sicher wieder unsere Chancen bekommen. Machen müssen wir sie diesmal. Und ab Minute 60-70 haben wir ohnehin Vorteile. Wenn es da noch 0:0 steht sind wir sicher in der besseren Ausgangslage.“

Mici: „Nur der Aufstieg zählt. Ich will jeden am Platz so kämpfen sehen wie den Zimmermann. Sollte es dann eben bei manchen nur für 60 Minuten reichen, hat man wenigstens alles gegeben und es gibt andere die reinkommen können. Alle für Rapid und für den Aufstieg.“

Tribal: „Ich rechne nicht mit einem Aufstieg. Wahrscheinlich bekommen wir in den ersten 20 Minuten durch übermotiviertes Einsteigen eine rote Karte oder ein Gegentor nach einem Corner und rennen dann den Rest des Spiels mit unserem planlosen Offensivspiel vergeblich an.“

AC58: „Die Kulisse wird uns nicht beeindrucken. Wir sind auswärts meist sehr abgezockt. Für uns wird dieses Spiel viel entscheiden. Kommen wir drüber, kann es den Turbo zünden. Wenn nicht, haben wir mit dem Gegenteil zu kämpfen.“

Silva: „Ein schnelles Tor wäre angesichts unserer spielerischen Probleme extrem wichtig. Man hat gesehen, wie es deutlich leichter ging, als Ried nach dem Gegentor selber gefordert war und sich nicht so sehr auf das Verhindern konzentrieren konnte. Wahrscheinlicher ist es aber, dass wir das Spiel zwar grundsätzlich kontrollieren, aber zu wenige Lösungen haben, gleichzeitig aber gerade bei Standardsituationen anfällig sind.“

Floinger: „Ja, wir waren letzten Donnerstag sehr schwach aber Danzig war noch schwächer. Bis auf die eine Torchance war von den Polen nix zu sehen. Bin schon gespannt wie es Danzig taktisch anstellt. Wenn sie sich als Heimmannschaft wieder hinten reinstellen wirds wieder ein Geduldspiel. Wenn sie es ein bissi offensiver anlegen, wird das Rapid sicher in die Hände spielen. Einzig deren Heimstärke macht mir etwas Sorgen.“

weizi72: „Wird sehr schwer am Donnerstag. Lechia ist eine sehr heimstarke Mannschaft. Sehe eher die Chancen 60:40 für Gdansk.“

Da Oage: „Ich bin voll der Überzeugung, dass wir die nächste Runde erreichen. Schätze, das wird ein denkwürdiger Europacupabend. Mit einem klaren Sieg von uns.“

Dansch10: „Für mich ein Spiel/Duell, wo es nur von Rapid abhängt wie es ausgeht. Bringt man die PS auf die Strecke, wird man aufsteigen. Spielt man wie die ersten 60 Minuten im Hinspiel und gegen Ried, dann wird es ganz schwer werden.“

kirk899: „Ohne einer guten Leistung geht man dort unter. Die sind absolut fokussiert und haben die Fans im Rücken. Allerdings müssen die ein Tor schießen und aufmachen. Also nichts mit 10 Mann hinten am Fünfer stehen, da werden sich Räume finden!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Rückspiel gegen Lechia Gdansk.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!