Rapid-Fans: „Die Cup-Story beginnt und endet hoffentlich in Kärnten“

Der SK Rapid startet heute mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison. Im Cup-Auswärtsspiel gegen den SK Treibach gehen die Hütteldorfer als klare...

Der SK Rapid startet heute mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison. Im Cup-Auswärtsspiel gegen den SK Treibach gehen die Hütteldorfer als klare Favoriten in die Partie. Was erwarten sich die Fans von ihrer Mannschaft? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört.

fabi_rw: „Nachdem was ich gegen Celtic gesehen habe, bin ich positiv gestimmt, dass das normaler Weise überhaupt kein Problem werden sollte. Defensiv müssen wir auf jeden Fall noch gefestigter werden, offensiv war das über weite Strecken wirklich schwer in Ordnung. Die müssen wir einfach aus dem Handgelenk wegputzen, fertig. Solange der Ausgang stimmt und wir auch spielerisch etwas abliefern, bin ich zufrieden. Die Story beginnt in Kärnten und endet in Kärnten…hoffentlich. Auf zum Cuptitel!“

Phil96: „Hoffentlich ein problemloses Einspielen für die ersten internationalen Partien.“

schleicha: „Da wird nicht viel anbrennen und auch Rapid II müsste da eigentlich locker drüberfahren. Hoffe, dass sich keiner verletzt – das ist neben dem Aufstieg das Wichtigste. Die letzten drei Jahren war das eigentlich immer absolut ungefährdet in Runde 1 – davon gehe ich auch diesmal aus: 6:0 – Wr. Viktoria, 5:0 St. Johann, 1:9 Allerheiligen.“

Jonny Weissmüller: „Bin gespannt ob es ein typisches Cup-Spiel wird auf engem Platz mit knappem Sieg für uns oder ob wir mal so richtig drüberfahren und sieben bis neun Tore machen.“

TheMichii: „Ich würde nicht die Einser-Mannschaft aufstellen. Die brauchen wir eher im Europacup gegen Danzig und dann am meisten gegen Ried für einen guten Start in die Saison.“

Mecki: „Zwischen Treibach und Danzig sind sechs Tage, wir hatten kaum Testspiele. Ich finde schon, dass die „Einser“ spielen sollte, gerade mit so vielen Neuzugängen ist es wichtig, dass ein paar Automatismen reinkommen, vor allem weil das Spiel gegen Danzig dann gleich sehr wichtig ist. Also zumindest Koscelnik, Pejic, Greil, Sollbauer, Kühn/Bajic und Burgstaller sollten spielen.“

JohnSnow: „Wie Feldhofer gesagt hat, es wird eine erste Elf geben und die Qualität stimmt, aber die müssen sich unbedingt einspielen. Deshalb wird man gerade gegen so einen vermeintlich leichten Gegner unter Matchbedingungen probieren die erste Elf aneinander zu gewöhnen. Sobald diese Elf steht und abgestimmt ist werden laufend wahrscheinlich immer zwei bis drei Neue für die jeweils nächste Partie reinrotieren. Aber es wäre fahrlässig, auf einmal mit Kriwak, Savic, Aiwu und Dibon zu spielen und nächste Woche wieder ganz anders. Die Automatismen müssen erstmal eingeimpft werden.“

Lucifer: „Nichts gegen Treibach, aber hierbei bekommt man noch einmal zusätzlich die Chance zu testen, bevor es wirklich ernst wird. Insofern sollte man jene Kräfte sparen die man für den Bundesliga-Auftakt bzw. die ECL-Quali benötigt, und jenen eine Chance geben, die sich noch nicht in den Vordergrund spielen konnten. Treibach in Ehren, aber egal wer schlussendlich aufläuft, das Spiel muss gewonnen werden.“

Wanky: „Es braucht keine große Show. Es reicht eine souveräne Vorstellung. Es geht gegen einen tiefstehenden Gegner auf einem unguten Sportplatz. Einfach das Spiel im Griff haben, nie Hektik, Hoffnung und ein Aufbäumen beim Gegner zulassen – dann werden die intensiven Zweikämpfe mit höherem Verletzungsrisiko weniger. Einfach ein chilliger Kick bei dem nix anbrennt. Mehr braucht es in der ersten Cup-Runde nicht.“

MarkoBB8: „Feldhofer hat´s gut formuliert, über die Favoritenrolle brauchen wir nicht reden, bei allem Respekt aber da dürfen wir keine Hoffnung aufkommen lassen, dass da was geht gegen uns.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor der Partie zwischen dem SK Treibach und dem SK Rapid Wien.