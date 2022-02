Rapid-Fans: „Kollektives Versagen von Mannschaft und Trainer“

Der SK Rapid verlor das Rückspiel gegen Vitesse Arnheim nach einer enttäuschenden Leistung mit 0:2 und verpasste damit das erste Europacup-Achtelfinale seit 25 Jahren....

Der SK Rapid verlor das Rückspiel gegen Vitesse Arnheim nach einer enttäuschenden Leistung mit 0:2 und verpasste damit das erste Europacup-Achtelfinale seit 25 Jahren. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LaDainian: „Den jungen Hendlhaufen muss halt auch jemand führen – kopflos ins Verderben laufen lassen ist halt keine Option. Von der ersten Minute an eine Nuller-Partie – in der zweiten Halbzeit brav, aber das sagt auch schon alles. Vitesse musste nicht mehr, wie konnten nicht. Desaströs diese Vorstellung.“

Wanky: „Will wirklich nicht in der Abteilung der Suderer landen. Aber ich bin wirklich schockiert und enttäuscht, wie chancenlos wir in einem K.o.-Spiel waren, in dem nur ein Tor fehlt. Unfassbar! Die Befürchtungen der Skeptiker nach dem Winter-Transferfenster sind eingetreten. Cup-Aus, EC-Aus und jetzt droht der Supergau mit dem unteren Playoff. Ich bin schockiert und sprachlos.“

buffalo66: „Kollektives Versagen von Mannschaft und Trainerteam, einige Spielerleistungen waren derart unterirdisch, das war unfassbar.“

AntiPessimist: „Ich beginne mal mit den wenigen Lichtblicken: Schobis Comeback wusste zu gefallen. Ich glaube Schobi braucht die große Bühne und das heute hat mir Hoffnung gegeben. Zweiter und letzter Lichtblick: Ferdi Druijf, der Kerl zerreißt sich bis zum geht nicht mehr. Zum Rest: Puh, so wenig in Zweikämpfen, so schlechtes Passspiel, ständig Mitspieler suchen und dann kam Koya. Und das sag ich jetzt als überzeugter Sympathisant der wirklich an sein Potenzial glaubt. Aber das heute war eine andere Sportart.“

Adversus: „Schon im Hinspiel vergeigt indem man nur mit 2:1 das Spiel entschieden hat und jetzt im Rückspiel solch ein Auftritt, da verdient man es einfach nicht aufzusteigen, abgesehen von Hedl kann man da keinen Spieler so wirklich positiv hervorheben.“

puch maximus: „Ermüdend das Ganze. Der Sportdirektor sollte sich hinterfragen.“

Starostyak: „Tja, wie immer, wenn der Gegner physisch spielt, haben wir keine Antwort. Ein Schlüsselmoment, wie die vergebene Chance von Ljubicic, und eine Minute später passiert das 0:2. Vergeigt hat man es in Wien, da muss es 3:0 oder 4:0 stehen, bevor Stojkovic seine Dummheit begeht.“

SandkastenRambo: „Wie man so stur an einem Plan festhalten kann, wo man nach zehn Minuten erkennt, dass er nicht funktionieren wird. Die Spieler tun mir leid, denn im Hinspiel haben sie es bewiesen, dass mit der richtigen Taktik einiges im Team drinsteckt.“

little beckham: „Wenn aus einer Mannschaft ein halber Sportinvalide und ein junger Goalie-Hupfer als beste Spieler herausstechen, sagt das alles.“

StepDoWn: „Die Mannschaft ist eine junge Mannschaft, einzelne Spieler für ihre Fehler herauszupicken macht keinen Sinn. Erwähnen darf man schon, dass Aiwu, Wimmer, teilweise auch Moormann vollkommen neben sich standen. Grüll wurde abmontiert, damit sind wir offensiv nicht existent gewesen. Yussi hat vermutlich nicht einmal Grashalme zertreten, unsichtbarer war später nur Knasi, wirkungsloser nur Koya. Grüll hat wie immer gewirbelt, sein Getauche sollte er aber schleunigst abstellen, auch wenn er zweifelsfrei unsere einzige Hoffnung auf Tore ist. Das Comeback von Schobi war geil, auch wenn letztlich nichts Zählbares rausgekommen ist. Hat nach mehr ausgesehen, als in zwei Jahren Kitagawa.“

Zuckerhut: „Prag Away 2.0. Statt Kitagawa hätte auch ein ASB-User auflaufen können.“

Exilgrüner: „Das war das dritte Spiel im Frühling in dem man absolut nichts gezeigt, Fehler am laufenden Band produziert hat und mit der Anzahl an Gegentoren noch gut bedient war. Hinter unserem Weg steht ein dickes, fettes Fragezeichen und es schrillen die Alarmglocken denn der Weg in die sportliche Erfolglosigkeit wird konsequent fortgesetzt.“

dingo: „Sehr traurig, wenn ich an unsere legendären EC-Fights in der Vergangenheit denke. Und das gegen ganz andere Kaliber als Vitesse heute. Da passt von vorne bis hinten (Ausnahme Hedl) so gut wie nichts. Ich werfe das weniger der Mannschaft vor – die spielt das, was sie kann – das Versagen liegt im Management!“

