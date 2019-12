Deutschland 2. Liga – das Resümee der 2010er Jahre

Auch in den Stadien der zweiten deutschen Bundesliga ist seit Sonntagnachmittag so etwas wie Weihnachtsfrieden eingekehrt. Wir haben alle Resultate seit 2010 in die...

Auch in den Stadien der zweiten deutschen Bundesliga ist seit Sonntagnachmittag so etwas wie Weihnachtsfrieden eingekehrt. Wir haben alle Resultate seit 2010 in die „Zehner-Tabelle“ eingearbeitet. Keine Mannschaft bestritt alle zehn Spielzeiten in der zweiten Bundesliga, Union Berlin war aber bis Sommer Stammgast und „gewann“ die Wertung in diesem Zeitraum. Wie haben sich die anderen vierzig Mannschaften geschlagen, welche Spieler drückten der Liga ihren Stempel mittels Toren auf und wer ist wann auf- bzw. abgestiegen? Hier gibt’s die Auflösung…

41 Teams – Die 2010er Tabelle

In dieser Tabelle werden alle Partien der zweiten deutschen Bundesliga seit Anfang 2010 gezählt. Rein nach Punkten gerechnet, holte die Union aus Berlin die Meisten. Doch die sind vor allem in einer zweiten Liga immer relativ, da sich ja die jeweils Punktebesten stets Richtung Bundesliga verabschieden dürfen. So ist der Punkteschnitt je Saison interessant, da holte Hertha in zwei Saisonen im Schnitt 75.

SZ* Sp S U N Tore Pkt Ø 1. 1.FC Union Berlin (1) 9,5 323 122 95 106 469 : 439 + 30 461 48,5 2. SpVgg Greuther Fürth 9 307 120 91 96 422 : 374 + 48 451 50,1 3. FC St. Pauli 9 307 119 75 113 407 : 396 + 11 432 48,0 4. VfL Bochum 9,5 324 111 96 117 429 : 451 – 22 429 45,2 5. Fortuna Düsseldorf (1) 7,5 255 102 72 81 352 : 313 + 39 378 50,4 6. FC Erzgebirge Aue 8,5 290 92 77 121 328 : 413 – 85 353 41,5 7. TSV 1860 München (3) 7,5 255 91 65 99 323 : 323 + 0 338 45,1 8. 1.FC Kaiserslautern (3) 6,5 221 82 71 68 304 : 253 + 51 317 48,8 9. SC Paderborn 07 (1) 6,5 221 86 58 77 320 : 313 + 7 316 48,6 10. Eintracht Braunschweig (3) 6 204 83 64 57 264 : 227 + 37 313 52,2 11. FC Ingolstadt 04 (3) 7 238 76 76 86 296 : 312 – 16 304 43,4 12. SV Sandhausen 7,5 256 75 77 104 281 : 329 – 48 302 40,3 13. Arminia Bielefeld 7 239 70 78 91 317 : 361 – 44 288 41,1 14. Karlsruher SC 7 239 71 75 93 282 : 342 – 60 288 41,1 15. 1.FC Heidenheim 1846 5,5 188 69 57 62 266 : 242 + 24 264 48,0 16. MSV Duisburg (3) 6,5 221 68 60 93 277 : 330 – 53 264 40,6 17. FSV Frankfurt (4) 6,5 221 69 57 95 277 : 342 – 65 264 40,6 18. SG Dynamo Dresden 6,5 222 64 68 90 274 : 334 – 60 260 40,0 19. 1.FC Nürnberg 4,5 154 65 36 53 243 : 213 + 30 231 51,3 20. FC Energie Cottbus (4) 4,5 153 49 40 64 199 : 221 – 22 187 41,6 21. 1.FC Köln (1) 3 102 52 29 21 180 : 100 + 80 185 61,7 22. SV Darmstadt 98 3,5 120 42 43 35 156 : 149 + 7 169 48,3 23. Hertha BSC (1) 2 68 45 15 8 134 : 56 + 78 150 75,0 24. SSV Jahn Regensburg 3,5 120 37 31 52 176 : 200 – 24 142 40,6 25. Holstein Kiel 2,5 86 33 29 24 160 : 125 + 35 128 51,2 26. VfR Aalen (4) 3 102 30 33 39 110 : 124 – 14 123 41,0 27. RB Leipzig (1) 2 68 33 18 17 93 : 63 + 30 117 58,5 28. VfB Stuttgart 1,5 52 30 10 12 93 : 61 + 32 100 66,7 29. FC Augsburg (1) 1,5 51 29 12 10 83 : 41 + 42 99 66,0 30. Alemannia Aachen (4) 2,5 85 24 27 34 109 : 130 – 21 99 39,6 31. Hannover 96 1,5 52 24 16 12 73 : 62 + 11 88 58,7 32. Hamburger SV 1,5 52 24 15 13 81 : 61 + 20 87 58,0 33. SC Freiburg (1) 1 34 22 6 6 75 : 39 + 36 72 72,0 34. Eintracht Frankfurt (1) 1 34 20 8 6 76 : 33 + 43 68 68,0 35. VfL Osnabrück 1,5 52 15 12 25 65 : 81 – 16 57 38,0 36. Rot-Weiß Oberhausen (4) 1,5 51 13 9 29 52 : 90 – 38 48 32,0 37. FC Hansa Rostock (3) 1,5 51 8 17 26 47 : 84 – 37 41 27,3 38. Würzburger Kickers (3) 1 34 7 13 14 32 : 41 – 9 34 34,0 39. 1.FC Magdeburg (3) 1 34 6 13 15 35 : 53 – 18 31 31,0 40. TuS Koblenz (5) 0,5 17 4 7 6 22 : 30 – 8 19 38,0 41. SV Wehen Wiesbaden 0,5 18 4 5 9 21 : 35 – 14 17 34,0

*) Das Frühjahr der Saison 2009/10 und der aktuelle Herbst der Saison 2019/2020 fließen jeweils mit einer halben Saison (0,5) in die Tabelle ein. Dazu die neun vollen Saisonen dazwischen ergibt in Summe zehn Spielzeiten.

Ein Zuschauerboom

Einen wahren Boom durchlebte die zweite deutsche Liga im abgelaufenen Jahrzehnt. Ausgehend bei zirka 15.000 pendelte sich der Zuschauerschnitt zuletzt bei etwa 20.000 Besuchern ein. Die Saison 2016/17 ging als Allezeit-Rekord in die Bücher ein: Erstmals strömten über sechs Millionen Besucher in die Stadien, womit bislang unerreichte 21.000 Zuschauer im Schnitt pro Partie live dabei waren. Maßgeblich beteiligt war der VfB Stuttgart, die Schwaben schafften einen Besucherschnitt von über 50.000 über diese Spielzeit gerechnet.

Sportlich gesehen war die Saison 2012/13 rekordverdächtig, da stellte nämlich die Hertha aus Berlin mit 76 Punkten eine neue Bestmarke auf.

Die Bomber der Liga

Seit Anfang 2010 traf Simon Terrode – aktuell in Diensten des 1. FC Köln – am Häufigsten: 118 Mal wurde sein Name vom Stadionsprecher in Zusammenhang mit einem Tor aufgerufen. Faiban Klos, der führende der Schützenliste der aktuellen Saison folgt dahinter.

118 Simon Terodde (U. Berlin, Bochum, Stuttgart, Köln)

71 Fabian Klos (Bielefeld)

52 Andrew Wooten (Sandhausen, Kaiserslautern, FSV Frankfurt)

51 Nils Petersen (Cottbus, Freiburg)

49 Rouwen Hennings (St. Pauli, KSC, Düsseldorf)

Kompakt – Titel, Tränen und Torjäger

Zum Abschluss noch die gewohnte, komprimierte Zusammenfassung aller Saisonen. Wer stieg auf, wer ab und welche Spieler sicherten sich die Torjägerkanone?

Meister Mitaufsteiger Absteiger Torschützen 2010 Kaiserslautern St. Pauli Hansa Rostock, TuS Koblenz, RW Ahlen Michael Thurk (Augsburg, 23) 2011 Hertha BSC Augsburg Osnabrück, RW Oberhausen, Bielefeld Nils Petersen (Cottbus, 25) 2012 Greuther Fürth Frankfurt, Düsseldorf Karlsruhe, Aachen, Rostock A. Meier (Frankfurt), O. Occéan (Gr.-Fürth), N. Proschwitz (Paderborn) je 17 2013 Hertha BSC Braunschweig Duisburg, Regensburg Domi Kumbela (Braunschweig, 19) 2014 Köln Paderborn Bielefeld, Dresden, Cottbus Mahir Saglik (Paderborn), Jakub Sylvestr (Aue) je 15 2015 Ingolstadt Darmstadt Aue, Aalen Rouwen Hennings (Karlsruhe, 17) 2016 Freiburg Leipzig Duisburg, Frankfurt, Paderborn Simon Terodde (Bochum, 25) 2017 Stuttgart Hannover 1860 München, Würzburg, Karlsruhe Simon Terodde (Stuttgart,25) 2018 Düsseldorf Nürnberg Braunschweig, Kaiserslautern Marvin Ducksch (Kiel,18) 2019 Köln Paderborn, Union Berlin Ingolstadt, Magedburg, Duisburg Simon Terrode (Köln, 29)

*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert oder der Abstieg besiegelt wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt.

Das war der siebente Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Wir machen nach den Feiertagen weiter, da folgen dann die weiteren europäischen Topligen aus Spanien, England und Frankreich. Den Anfang macht die italienische Serie A am Freitag!