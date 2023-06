Ex-Admiraner einer von mehreren Kandidaten für Bellingham-Nachfolge beim BVB

Nach dem Megatransfer von Jude Bellingham zu Real Madrid ist Borussia Dortmund auf der Suche nach einer Ersatzkraft oder sogar mehreren Kräften fürs zentrale...

Nach dem Megatransfer von Jude Bellingham zu Real Madrid ist Borussia Dortmund auf der Suche nach einer Ersatzkraft oder sogar mehreren Kräften fürs zentrale Mittelfeld. Neben anderen Spielern ist auch der Ex-Admiraner Morten Hjulmand von der US Lecce ein Thema bei Schwarz-Gelb.

Lyons umsichtiger Achter Maxence Caqueret, PSG-Talent Warren Zaire-Emery oder Real Sociedads gestandener Sechser Martín Zubimendi – die Liste der möglichen Neuzugänge in Dortmunds zentralem Mittelfeld ist durchaus lang. Die besten Karten dürfte derzeit der Mexikaner Edson Álvarez von Ajax Amsterdam haben, der jedoch 45 Millionen Euro Ablöse kosten soll.

Mit Morten Hjulmand rutschte nun ein weiterer Spieler auf die Liste, der hierzulande bestens bekannt ist. Der mittlerweile 23-jährige Däne spielte in jungen Jahren für die Admira, bestritt für die Südstädter 74 Spiele (ein Tor, sechs Assists) und schaffte direkt aus Österreich den Sprung ins dänische U21-Nationalteam. Für die A-Nationalmannschaft stand er bereits im Kader, wartet aber noch auf sein Debüt. Im Jänner 2021 wechselte Hjulmand um kolportierte 170.000 Euro Ablöse nach Italien zur US Lecce.

Bei Lecce machte Hjulmand sofort mächtig auf sich aufmerksam. Der Däne erkämpfte sich sofort einen Stammplatz, den er in den 2 ½ Jahren auch nicht mehr hergab. In seiner zweiten Saison gelang der Aufstieg in die Serie A, in der abgelaufenen Saison der Klassenerhalt. In Italiens höchster Spielklasse war Hjulmand, der in 95 Spielen neun Assists für Lecce beisteuerte, sogar Kapitän seiner Mannschaft.

Schon im letzten Jahr stand der Ex-Admiraner auf der Liste internationaler Topklubs. Inter Mailand zeigte loses Interesse, später wollten auch Atalanta Bergamo, die AS Roma, Southampton und Tottenham den Mann aus Kastrup verpflichten. Zuletzt war vor allem Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung interessiert. Nun steigt auch der BVB ins Werben um Hjulmand ein. Zudem berichten italienische Medien lose davon, dass auch die Top-Klubs Milan, Juventus und Napoli Interesse zeigen sollen. Das Interesse von Milan wurde aber schon bald wieder von den Offiziellen relativiert.

Hjulmand soll ein Preisschild von bemerkenswerten 20 Millionen Euro umgehängt bekommen haben. Würde Hjulmand um diese Summe wechseln, dürfte sich die Admira über einen FIFA-Solidaritätsbeitrag in Höhe von knapp 200.000 Euro freuen. Dass der Däne noch diesen Sommer den Verein wechselt, gilt als wahrscheinlich. Dass sein neuer Klub aber tatsächlich der BVB sein wird, darf bezweifelt werden. Noch ist die „Short List“ der Dortmunder für die Bellingham-Nachfolge sehr umfassend und die Sommertransferzeit hat noch nicht einmal begonnen. Die Saison in der deutschen Bundesliga startet traditionell erst im August.