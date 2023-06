Offiziell: Austria Wien verpflichtet Lustenau-Flügelverteidiger Guenouche

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Hakim Guenouche erhält bei den Veilchen einen Dreijahresvertrag. Der 23-jährige Franzose ist ein Spieler für den linken Flügel. In den letzten beiden Saisonen war er Stammspieler bei Austria Lustenau.

Sportdirektor Manuel Ortlechner:

„Hakim ist ein hochinteressanter Spieler, der in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, was in ihm steckt. Ich bin überzeugt, dass er sich in unserem Umfeld gut weiterentwickeln kann.“