Tops, Flops, Stats, Rückblick: Der Wolfsberger AC 2022/23

Die Saison 2022/23 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die Leistungen einzelner Spieler und des Teams selbst, führen...

Die Saison 2022/23 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die Leistungen einzelner Spieler und des Teams selbst, führen unsere Vorschläge für „Tops“ und „Flops“ der Saison ins Treffen und blicken am Ende zudem noch auf die harten Fakten und Statistiken zur Saison.

Heute beschäftigen wir uns mit dem Wolfsberger AC, der insgesamt doch klar hinter den Erwartungen blieb.

Eine Saison in der nicht viel zusammenpasste

Nach den letzten Jahren war man im Lavanttal fast schon erfolgsverwöhnt. Nun folgte ausnahmsweise eine verkorkste Saison, in der sich der WAC launisch präsentierte, nie richtig in die Spur fand. Die Teilnahme an der Meistergruppe verpasste man klar, dafür dominierte der Klub die Qualifikationsgruppe, verlor dort nur ein Spiel, schloss die Saison als Siebter ab. Genau als man dachte, dass der Umweg Playoff die Kärntner doch noch in den Europacup spülen könnte, setzte es mit dem 1:2 zu Hause gegen Austria Lustenau nach Verlängerung die finale, schallende Ohrfeige dieser Saison.

Zwischenzeitlich musste der erfahrene Coach Robin Dutt gehen, Manfred Schmid brachte das Team zwar in die Spur, der letzte Punch fehlte am Ende aber dennoch. Im Vergleich zu einigen Vorsaisonen war man in Wolfsberg diesmal in der Kaderplanung nicht akkurat genug und einige der zentralen Transfers saßen einfach nicht. Auch was die Expected Points betrifft, befand sich der WAC schlussendlich unterhalb des Ligadurchschnitts.

TOPS

Maurice Malone

Die Augsburg-Leihgabe war wohl die schillerndste Figur in der Mannschaft der Wolfsberger. Mit acht Toren und elf Assists war er am Ende zweiter in der internen Scorerliste hinter Tai Baribo, aber „insgeheim“ war er der noch größere Gewinner, als der Israeli. Seine Dynamik machte ihn zu einem ständigen Unruheherd und es dauerte nicht lange, bis größere Klubs auf ihn aufmerksam wurden.

Tai Baribo

Der Wolfsberger Knipser traf sogar noch sicherer als in der Vorsaison. Nicht nur wegen seiner 17 Saisontreffer spielte er sich mittlerweile im israelischen Teamkader fest und war häufig die Lebensversicherung für die Wolfsberger.

Tim Oermann

Der Bochumer Leihspieler kam im Winter aus der deutschen Bundesliga nach Wolfsberg, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Trotz seiner erst 19 Jahre spielte er ausgesprochen abgebrüht und bewies, wieso Bochum ihn langfristig bis 2026 band.

FLOPS

David Gugganig

Der 26-jährige Innenverteidiger konnte auch in seiner zweiten Saison für den WAC nie überzeugen und spielte zumeist in der Regionalliga. Die Suche nach einem neuen Innenverteidiger wird für den WAC wohl unausweichlich sein.

Nikolaos Vergos

Der Mittelstürmer sollte neben Tai Baribo für die Tore beim WAC sorgen, versenkte schlussendlich aber nur einen Elfer, spielte in der Bundesliga nur zweimal von Beginn an und wurde im Winter nach Griechenland verliehen. Comeback-Potential: Gleich null.

Adis Jasic

Der Austro-Bosnier galt bis vor kurzem als das größte Juwel der Wolfsberger, musste nun aber seine erste schwache Saison verkraften. Für den 20-Jährigen ist damit noch nicht viel verhakt, aber seine wahre, vor allem mentale Stärke wird sich vor allem jetzt zeigen – daran, wie er mit dem ersten Rückschlag in seiner bis dato toll verlaufenden Karriere umgehen wird.

Matteo Anzolin

Auch von der Juventus-Leihgabe musste man sich deutlich mehr erwarten. Nach einem passablen Saisonstart wurde Anzolin mit der Zeit immer fehleranfälliger und uninspirierter und spielte ab Ende April nur noch in der Regionalliga.

Michael Novak

Der dritte Außenverteidiger in der Liste der Flops. Vor einigen Jahren noch ein Dauerbrenner und enorm wichtiger Spieler für den WAC, mittlerweile allerdings die zweite Saison in Folge eine Reservekraft. Von seinem krankheitsbedingten Ausfall im Sommer 2021 erholte er sich nie auf der ganzen Linie.

AUFSTEIGER

Nikolas Veratschnig

Der 20-jährige Villacher konnte sich in der ersten Elf der Wolfsberger, aber auch im U21-Nationalteam festspielen. Der einstige Akademiespieler machte fast alle Partien mit und präsentierte sich durchaus umsichtig. Veratschnig bringt aber auch in Zukunft noch einiges an Entwicklungspotential mit.

STATISTIKEN

Tore

17 – Tai Baribo

8 – Maurice Malone

6 – Thorsten Röcher, Thierno Ballo

3 – Augustine Boakye

2 – Adis Jasic, Konstantin Kerschbaumer

1 – Simon Piesinger, Michael Novak, Nikolaos Vergos, Nikolas Veratschnig, Dario Vizinger, Mario Leitgeb, Raphael Schifferl

Assists

11 – Maurice Malone

9 – Thorsten Röcher

4 – Augustine Boakye, Adis Jasic

3 – Tai Baribo, Konstantin Kerschbaumer

2 – Thierno Ballo, Simon Piesinger, Michael Novak, Jonathan Scherzer

1 – Matteo Anzolin, Nikolaos Vergos, Dominik Baumgartner

Assist-Assists

7 – Tai Baribo

4 – Matteo Anzolin, Matthäus Taferner, Ervin Omic

3 – Thorsten Röcher, Adis Jasic

2 – Maurice Malone, Thierno Ballo, Nikolas Veratschnig

1 – Augustine Boakye, Simon Piesinger, Konstantin Kerschbaumer, Michael Novak, Dario Vizinger, Dominik Baumgartner, Tim Oermann

Gesamte Punkte: 43

Expected Points: 41.10

Erzielte Tore: 52

Expected Goals: 46.47