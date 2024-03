Julian Schuster wird neuer Freiburg-Trainer

Julian Schuster übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim Sport-Club. Patrik Grolimund verstärkt das bestehende Team als weiterer Co-Trainer. Freiburg, 22. März 2024 –...

Julian Schuster übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim Sport-Club. Patrik Grolimund verstärkt das bestehende Team als weiterer Co-Trainer.

Freiburg, 22. März 2024 – Julian Schuster kam als Spieler zur Saison 2008/09 zum SC und bestritt in den folgenden zehn Jahren 242 Pflichtspiele im Freiburger Trikot. In der Winterpause 2011/12 wurde er von der Mannschaft zum Kapitän gewählt und bis zum Ende seiner Spielerkarriere 2018 jede Saison im Amt bestätigt. Im Sommer 2018 wurde Julian Schuster erster Verbindungstrainer beim Sport-Club und kümmerte sich um die Schnittstelle zwischen Freiburger Fußballschule, U23 und dem Profibereich. Bei den Profis war er zudem als Co-Trainer tätig. Der 38-Jährige hat in diesem Jahr den höchsten Trainerlehrgang im deutschen Fußball, die UEFA Pro Lizenz, erfolgreich absolviert.

Als weiterer Co-Trainer wird Patrik Grolimund zum Team stoßen. Der 43-Jährige ist noch bis Ende Juni Ausbilder und stellvertretender Leiter der UEFA Pro Lizenz-Ausbildung beim Deutschen Fußball-Bund. Davor war er Co-Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Den Sport-Club kennt der gebürtige Schweizer bereits aus einer Hospitanz in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22.

„Das Traineramt beim Sport-Club ist für mich Herzensangelegenheit und Herausforderung zugleich. Ich bin mir der Aufgabe bewusst und gehe diese mit voller Überzeugung, aber auch mit Demut und Respekt, an“, sagt Julian Schuster. „Geschlossenheit, Leidenschaft und Verbundenheit mit der Stadt und der Region – diese Werte zeichnen für mich den Sport-Club aus. Ich freue mich darauf, diese Werte gemeinsam mit der Mannschaft, dem Staff und den Fans zu leben und weiterzuentwickeln. Mein Dank gilt den Verantwortlichen für das Vertrauen, aber auch Christian Streich und allen SC-Trainern, die mich bis hierhin begleitet haben, für die enge und intensive Zusammenarbeit.“

Vorstand Jochen Saier sagt: „Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv mit mehreren internen wie externen Kandidaten für die Nachfolge von Christian Streich auseinandergesetzt. Am Ende dieses Prozesses haben wir uns mit großer Überzeugung für den gemeinsamen Weg mit Julian Schuster entschieden. Sein Fachwissen, seine Persönlichkeit und seine umfängliche Identifikation mit der Philosophie und den Werten des SC Freiburg waren für uns maßgebliche Kriterien. In den vergangenen sechs Jahren leistete er als Co- und Verbindungstrainer wertvolle Arbeit mit unseren jungen Profis und kennt das Innenleben des Vereins. Nach der Entscheidung von Christian, seine Tätigkeit als Trainer des Sport-Club zu beenden, sind wir überzeugt, mit der Verpflichtung von Julian Schuster die richtige Lösung gefunden zu haben, um den von uns eingeschlagenen Weg mit neuen Impulsen und neuer Energie weitergehen zu können.“

Pressemeldung SC Freiburg