Neuer Stürmer für zahnlose Kölner, Yilmaz zweiter ÖFB-Legionär in Malatya

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Marcelo Saracchi

LV, 21, URU | RB Leipzig – > Galatasaray

Vor 1 ½ Jahren wechselte Marcelo Saracchi um stolze 12 Millionen Euro von River Plate nach Leipzig, blieb dort aber deutlich hinter den Erwartungen. Der vierfache uruguayische Teamspieler spielte nur selten, brachte es auf insgesamt gerademal 27 Einsätze – in der deutschen Bundesliga spielte er nur achtmal von Beginn an. Insgesamt präsentierte sich der Linksverteidiger zudem fehleranfällig, weshalb die Leipziger den 21-Jährigen nun ziehen ließen. Saracchi wird bis Sommer 2021 an Galatasaray Istanbul verliehen, wo der japanische Linksverteidiger Nagatomo bereits merklich in die Jahre kam.

Kubilay Yilmaz

ST, 23, AUT | Spartak Trnava – > Yeni Malatyaspor

Mit Spartak Trnava wurde der einstige Rapid-Nachwuchsspieler Kubilay Yilmaz slowakischer Meister. Auch in der laufenden Saison war der 23-Jährige weitgehend gesetzt und erzielte vier Tore in zwölf Pflichtspielen. Insgesamt brachte es Yilmaz für Trnava auf 21 Treffer in 70 Einsätzen. Nun zieht der türkischstämmige Wiener weiter in sein Vaterland: Nachdem Yeni Malatyaspor gerade auf der Position des Mittelstürmers aufgrund von Verletzungen einen personellen Engpass hat, holte der Achte der türkischen Süper Lig Yilmaz ablösefrei und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2021 aus. Yilmaz ist der zweite Österreicher im Team neben Ahmed Ildiz.

Valon Behrami

DM, 34, SUI | FC Sion – > FC Genua

Im April wird der Schweizer Mittelfeldroutinier Valon Behrami bereits 35 Jahre alt, doch wer dachte, dass der Wechsel nach Sion im Sommer eine dauerhafte Heimkehr sein würde, der irrte. Der 83-fache Schweizer Teamspieler mit kosovarischen Wurzeln wechselt erneut in die Serie A und schließt sich bis zum Saisonende dem FC Genua an. Bereits in der Saison 2003/04 hatte Behrami in Jahr in Genua gespielt – es war seine erste Auslandsstation. Später kickte er unter anderem für Lazio, West Ham, Fiorentina, Napoli, den HSV und Watford.

Mark Uth

ST, 28, GER | FC Schalke 04 – > 1.FC Köln

2019 war nicht das Jahr des Mark Uth: Der Angreifer sah auf Schalke absolut kein Land und stand nur 350 Minuten lang in der Bundesliga auf dem Platz. Da Uth bei Schalke noch einen Vertrag bis 2022 hält, soll ihm nun eine Leihe aus seinem Tief heraushelfen: Der 28-Jährige heuert für das Frühjahr beim 1.FC Köln an, wo er neben Córdoba, Modeste und Terodde einer von vier Mittelstürmern ist. Córdoba ist mit vier Saisontreffern der beste Kölner Schütze, weshalb sich die Geißböcke nach einer Verstärkung für das Angriffszentrum umsahen. Indes gibt es aus Köln auch schlechte Nachrichten für einen Österreicher: Louis Schaub wurde von Trainer Markus Gisdol, der erst seit Mitte November im Amt ist, nicht ins Trainingslager mitgenommen und steht offenbar vor einem Abgang.