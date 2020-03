Premier League statt Bundesliga? Mourinho will Marcel Sabitzer!

Auch wenn aktuell die Ligen europaweit pausieren und niemand weiß wann und in welcher Form der Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen werden kann, basteln die Vereine...

Gestern berichteten wir über die Pläne des FC Barcelona. Die Katalanen würden gerne Griezmann gegen Inter-Stürmer Lautaro Martinez tauschen und wollen dem Langzeitverletzten Ousmane Dembele doch eine zweite Chance geben. Zudem wird der Ex-Salzburger Haaland von zahlreichen Top-Klubs umworben, allen voran Real Madrid.

Heute wollen wir uns den Plänen des Tottenham Hotspur FC widmen, da ein österreichischer Nationalspieler laut der BILD-Zeitung eine große Rolle in den Wunschvorstellungen von Trainer José Mourinho spielen soll.

Sabitzer imponierte Mourinho

Marcel Sabitzer spielt beim aktuellen Tabellendritten der Deutschen Bundesliga die Saison seines Lebens. In 35 Pflichtspielen in dieser Saison steuerte der polyvalente Offensivspieler starke 15 Treffer und acht Assists für die Leipziger bei. Dass ausgerechnet die Spurs nun Interesse an Sabitzer haben ist kein Zufall, denn sie durften im Rahmen der Champions League selbst Bekanntschaft mit der Torgefährlichkeit des österreichischen Nationalspielers machen. Die Spurs waren in der Begegnung gegen den Deutschen Bundesligisten absolut chancenlos und mussten nach einem 0:1 im Heimspiel auswärts sogar eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Im Rückspiel erzielte Marcel Sabitzer, der in dieser Partie in einem 3-4-3-System im zentralen Mittelfeld neben Konrad Laimer agierte, die ersten beiden Treffer in dieser Partie und machte damit schon nach 21 Minuten alles klar.

Harte Ansage von Mourinho

José Mourinho ist bekannt dafür, dass er als Trainer hohe Forderungen an die Klubspitze stellt. So war es doch ein wenig verwunderlich, dass er bei der Amtsübernahme nicht viele Wünsche hatte und am Transfermarkt zurückhaltend agierte. Nach den vergangenen Monaten war es aber klar, dass Handlungsbedarf besteht, was speziell nach der 0:3-Niederlage gegen die Leipziger aus ihm herausbrach. Mourinho ließ seinen Emotionen freien Lauf und sagte, dass jeder Ersatzspieler der Leipziger bei dieser Partie in seiner Startaufstellung gestanden wäre.

Sabitzer kein Schnäppchen

Mourinhos Wunschspieler stand aber in der Startelf von RB Leipzig. Der Portugiese war von Marcel Sabitzers Leistung absolut beeindruckt und will den 26-Jährigen nach London lotsen. Ein Schnäppchen dürfte der Österreicher aber nicht werden, denn man darf davon ausgehen, dass die Leipziger mindestens 50 Millionen für den österreichischen Nationalspieler verlangen werden. Die Frage ist auch ob Sabitzer überhaupt in die Premier League wechseln wollen würde, da er unlängst er verlautbarte, dass er im Moment keine Wechselabsichten hegen würde.

Einkaufstour um 145 Millionen

Laut Sky Sports soll Trainer Mourinho um die 145 Millionen Euro bekommen, mit denen er fünf neue Akteure finanzieren kann. Ganz oben auf der Wunschliste steht wie oben erwähnt Marcel Sabitzer, aber es sickerten auch weitere Kandidaten durch. Mittelfeldspieler Geoffrey Kondogbia (FC Valencia), Innenverteidiger Eder Militao (Real Madrid), Linksverteidiger Jamal Lewis (Norwich) und Rechtsverteidiger Youcef Atal (OGC Nizza) sollen ebenfalls Angebote erhalten. Die Sun brachte außerdem den 21-jährigen Spielmacher der Queens Park Rangers Eberechi Eze ins Spiel.

Auch wenn es den Spurs also nicht gelingen sollte Marcel Sabitzer aus der Deutschen Bundesliga loszueisen, werden wir wohl in der kommenden Saison einige neue Gesichter im Kader der Londoner sehen.