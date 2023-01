Wechselt Patrick Pentz in die deutsche Bundesliga?

Nach nur einem halben Jahr in Frankreich könnte der einstige Austria-Torhüter und vierfache ÖFB-Teamkeeper in die deutsche Bundesliga wechseln. Bayer 04 Leverkusen soll den...

Wie der deutsche „Kicker“ berichtet, soll Leverkusen Pentz sogar für 2 ½ Jahre fix verpflichten zu wollen, anstatt ihn nur auszuleihen. Der Ersatztorhüter der „Werkself“, der 31-jährige Russe Andrey Lunev, soll einerseits ausfallen, andererseits vor einem Abgang zu Spartak Moskau stehen.

Der 33-jährige, in Bratislava geborene Finne Lukas Hradecky – mit 81 Länderspielen für Finnland ein äußerst routinierter Keeper – ist die klare Nummer Eins in Leverkusen. Allerdings plant man bei Bayer auch langfristig, sobald Hradecky weiter in die Jahre gekommen ist. Dies ist auch ein Grund, warum man Pentz möglich gleich längerfristig binden will.

Der einst beste Torhüter der österreichischen Bundesliga wechselte im vergangenen Sommer in die Ligue 1 zu Stade Reims, machte aber nur die ersten sieben Spiele der Saison mit und wurde danach auf die Ersatzbank verbannt. Pentz kassierte 14 Gegentore, stand nur bei einem Sieg auf dem Platz. In den zwölf Spielen danach verlor Reims mit dem drei Jahre jüngeren Yehvann Diouf im Tor nur noch einmal und ist mittlerweile seit elf Spielen ungeschlagen.

Zuletzt schien es bereits fix, dass Pentz bei den Colorado Rapids in der nordamerikanischen Major League Soccer anheuern würde. Das Interesse der Leverkusener ändert nun aber einiges im Transferpoker um den spielstarken Torhüter…