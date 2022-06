Liverpool und Real Madrid sorgen mit zwei 80-Millionen-Deals für Aufsehen

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Darwin Nuñez

ST, 22, URU | Benfica Lissabon – > Liverpool FC

Der Liverpool FC fixiert bereits vor dem Beginn des offiziellen Transferfensters für die neue Saison seinen Königstransfer. Der elffache uruguayische Nationalspieler Darwin Nuñez kommt von Benfica Lissabon und kostet die Reds satte 75 Millionen Euro. Für Benfica ist dies der zweitteuerste Deal der Vereinsgeschichte, 50 Millionen Euro „billiger“ als der Wechsel von Joao Felix zu Atlético Madrid im Sommer 2019. Nuñez kam vor der Saison 2021/22 um 39 Millionen Euro von Almería zu Benfica, erzielte in 41 Pflichtspielen 34 Tore und wurde Torschützenkönig in der portugiesischen Liga. Zuletzt buhlten auch PSG, Bayern, Dortmund, Tottenham, Arsenal und Atlético Madrid um die Dienste des 187cm großen Torjägers, der nun aber bis Sommer 2028 bei Liverpool unterschrieb.

Giorgio Chiellini

IV, 37, ITA | Juventus Turin – > Los Angeles FC

17 Jahre lang verbrachte die italienische Fußballerlegende Giorgio Chiellini bei Juventus Turin. In dieser Zeit gewann der Innenverteidiger neun Scudetti, absolvierte 561 Spiele für die „Alte Dame“. Vor der Fußballerpension will sich der 117-fache Nationalspieler und Europameister nun aber noch in Übersee anschauen lassen. Chiellini unterschrieb für 1 ½ Jahre beim LAFC, wo er unter anderem Teamkollege des Ex-Austrianers Ismael Tajouri sein wird. Zum Ende seines Vertrags wird Chiellini 39 Jahre alt sein.

Ryan Gravenberch

ZM, 20, NED | Ajax Amsterdam – > FC Bayern München

Bayern München sichert sich die Dienste des 190cm großen, niederländischen Achters Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam und lässt sich diesen Transfer 18,5 Millionen Euro kosten. Die Bayern stachen damit unter anderem Real Madrid aus und statteten Gravenberch mit einem Vertrag bis Sommer 2027 aus. Der 20-Jährige war zuletzt zwei Saisonen lang Stammspieler bei Ajax, bestritt bereits zehn Länderspiele für die „Elftal“. Trotz seines jungen Alters hat Gravenberch bereits 103 Profispiele für Ajax in den Beinen, in denen er 12 Tore und 13 Assists beisteuerte. Die niederländische Meisterschaft gewann der umsichtige Mittelfeldspieler bereits dreimal. Es könnte ein Gefühl sein, an das er sich auch in München gewöhnen wird dürfen…

Aurelien Tchouameni

DM, 22, CMR | AS Monaco – > Real Madrid

Real Madrid gibt für seinen neuen Sechser noch etwas mehr aus, als die Bayern für Gravenberch. Der kamerunisch-stämmige Franzose Aurelien Tchouameni kommt von der AS Monaco, kostet auf Anhieb 80 Millionen Euro, könnte durch Bonuszahlungen aber sogar noch insgesamt 100 Millionen Euro teuer werden. Der mittlerweile 12-fache französische Teamspieler unterschrieb bei den „Königlichen“ bis 2028 und soll wohl auf lange Sicht auch Luka Modric im Mittelfeld ersetzen. Monaco hatte den 187cm großen Mittelfeldspieler vor 2 ½ Jahren um 18 Millionen Euro aus Bordeaux geholt. Zuletzt waren auch PSG und Liverpool an Tchouameni interessiert, doch der Franzose entschied sich dafür, der (vorerst) viertteuerste Real-Transfer nach Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und 115-Millionen-Mann Eden Hazard zu werden. Ronaldo könnte er anhand der Bonuszahlungen noch überholen.