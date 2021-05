EL-Finale: Unai Emerys Chance auf den vierten Titel

Heute steht das Europa-League-Finalspiel zwischen Villarreal und Manchester United auf dem Programm. Villarreal geht zwar auf dem Papier eher als Außenseiter in die Partie,...

Heute steht das Europa-League-Finalspiel zwischen Villarreal und Manchester United auf dem Programm. Villarreal geht zwar auf dem Papier eher als Außenseiter in die Partie, doch Trainer Unai Emery weiß wie kein anderer, wie man diesen Bewerb gewinnen kann. Wir haben eine Vorschau für euch.

Villarreal CF – Manchester United

Mittwoch, 26.05. 2021, 21:00 Uhr

Als Spieler gewann Unai Emery keine nennenswerten Titel, doch als Trainer ist der 1971 geborene Coach wesentlich erfolgreicher. Neben einem Ligue-1-Titel mit Paris Saint-Germain gewann er beispielsweise auch gleich drei Mal die Europa League. Mit dem FC Sevilla holte er zwischen 2014 und 2016 drei Mal hintereinander die Trophäe, ein Kunststück, das sonst keinem anderen Trainer gelang. Nun will er auch mit Villarreal den begehrten Pokal gewinnen, wobei mit Manchester United ein Gegner am Start ist, der den Spaniern alles abverlangen wird.

Manchester United räumte auf dem Weg ins Finale bereits zwei La-Liga-Mannschaften aus dem Weg. Gegen Real Sociedad und Granada ließen die Red Devils nichts anbrennen. Neben den beiden spanischen Klubs zogen mit dem AC Milan und der AS Roma auch zwei Vertreter aus der Serie A den Kürzeren gegen Solskjaers Mannschaft, die in der Meisterschaft hinter dem Stadtrivalen auf dem zweiten Tabellenplatz landete. Villarreal schloss die Meisterschaft auf Platz 7 ab und räumte im Europa-League-Halbfinale mit Arsenal einen anderen Premier-League-Klub aus dem Weg. Weiters setzte man sich neben Dinamo Zagreb und Dynamo Kiev auch gegen den österreichischen Meister RB Salzburg durch. Nach einem 2:0-Auswärtssieg gewannen die Spanier gegen die Mannschaft von Jesse Marsch zuhause mit 2:1. In der spanischen Meisterschaft ging zwar das letzte Spiel gegen Real Madrid knapp mit 1:2 verloren, davor bezwang man allerdings neben Valladolid auch den FC Sevilla, als Emerys Team einen eindruchsvollen 4:0-Sieg feierte, bei dem Stürmer Bacca drei Treffer beisteuerte. Der Angreifer, der in dieser Saison öfters von der Bank kam, hat aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen recht gute Chancen im 4-4-2-System neben Moreno zu beginnen. Alternativ könnte Emery auf den ehemaligen Dortmunder Superjoker Paco Alcacer setzen. Neben dem verletzten Vicente Iborra drohen auch Samuel Chukwueze und Juan Foyth auszufallen, wobei speziell der Nigerianer seinem Team in diesem wichtigen Spiel stark abgehen könnte.

Auf der Gegenseite muss Solskjaer ebenfalls auf den einen oder anderen wichtigen Akteur verzichten. Anthony Martial und Phil Jones fallen sicher aus, aber auch hinter Kapitän Harry Maguire steht ein großes Fragezeichen. In der Innenverteidigung werden wahrscheinlich Lindelöf und Axel Tuanzebe das Abwehrzentrum bilden, sodass Eric Bailly vorerst wohl auf der Bank platznehmen wird müssen. Im Tor dürfte David de Gea den Vorzug gegenüber Dean Henderson erhalten. Als Sturmspitze im 4-2-3-1-System wird Cavani starten. In der Offensive ist nur die Position des Rechtsaußen ein wenig umstritten, wo sich Rashford und Greenwood um einen Platz in der Startelf duellieren, wobei Ersterer wahrscheinlich die besseren Karten in der Hand hält.

Dürfen wir viele Tore in diesem Spiel erwarten? Wenn es nach der Statistik geht dann eher nicht, denn die letzten vier Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams endeten unglaublicher Weise allesamt mit einem 0:0-Unentschieden. Wir hoffen, dass wir heute das eine oder andere Tor mehr zu Gesicht bekommen werden – spätestens im Elfmeterschießen! Rapid-Fans sollten heute eher Manchester United die Daumen halten, da bei einem Gewinn der Red Devils PSV als möglicher Gegner in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation wegfällt und die Niederländer eine Spur höher einzustufen sind als die beiden anderen möglichen Gegner Celtic und Sparta Prag.

