EL-Vorschau: Ajax mit dem Rücken zur Wand

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auf die bevorstehenden Europacup-Partien und bieten einen kleinen Vorgeschmack auf ausgewählte Partien. Heute blicken wir nach Rom und nach Prag.

AS Roma – Ajax

Donnerstag, 15.04.2021, 21:00 Uhr

Ajax verlor das Hinspiel gegen die AS Roma zuhause mit 1:2, was man ruhig als kleine Überraschung bezeichnen kann. Immerhin verloren die Niederländer zuvor seit dem 9. Dezember kein einziges Pflichtspiel und gewannen seit dem 14. Jänner alle Spiele, bis auf eine Liga-Partie gegen PSV Eindhoven, die mit einem 1:1-Unentschieden endete. Ajax führt überlegen die Tabelle an und muss sich um den Titelkampf keine Sorgen mehr machen. Die Römer drehten im Hinspiel einen 0:1-Rückstand um, wobei der Siegtreffer in der 87. Minute fiel. Bitte für die Niederländer ist, dass Dusan Tadic beim Stand von 1:0 einen Strafstoß nicht im gegnerischen Tor unterbrachte.

Beide Teams müssen bei diesem Duell zahlreiche Akteure vorgeben. Bei den Hausherren ist neben den verletzten Zaniolo, Spinazzola, Smalling, El Shaarawy und Kumbulla nun auch Bruno Perez gesperrt, den Rick Karsdorp auf der Position des Rechtsverteidigers vertreten wird. Bei den Niederländern fehlen Blind und Mazraoui verletzungsbedingt aus, während Onana und Rensch gesperrt sind. Den gesperrten Rensch wird Klaiber ersetzen, beide Mannschaften müssen also auf der rechten Abwehrseite improvisierten. Wir sollten eine torreiche Partie erwarten, da in der Europa League bei acht der letzten neun Partien der Römer und bei sechs der letzten sieben Ajax-Spiele mindestens drei Treffer fielen. Ajax wird nach der Niederlage jedenfalls einiges riskieren müssen.

Slavia Prag – Arsenal

Donnerstag, 15.04.2021, 21:00 Uhr

Nach dem 1:1-Unentschieden aus dem Hinspiel bemerkte Arsenal-Trainer Arteta an, dass sich seine Mannschaft selbst das Leben schwer machen würde. Die Gunners hatten zahlreiche Chancen die Partie zu entscheiden und gingen erst in der 86. Minute in Führung. Ein 1:0-Sieg wäre immerhin ein passables Ergebnis gewesen, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit stellte Tomas Holes mit dem Ausgleich die Kräfteverhältnisse auf den Kopf. Dabei wäre für Arsenal dieses Jahr der EL-Titel doppelt wichtig, da es die einzige Chance ist, wie man sich für die Champions League qualifizieren kann. In der Premier-League-Tabelle befinden sich die Londoner trotz eines 3:0-Sieges am Wochenende gegen Sheffield United nur auf Platz 9.

So wie Ajax muss auch Slavia Prag nicht mehr allzu viel in die heimische Liga investieren und konnte den Fokus ganz auf die K.o.-Spiele in der Europa League legen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Jablonec beträgt stolze 14 Punkte. Nicht mit dabei ist Ondrej Kudela, der nach einer rassistischen Beleidigung gegenüber Ranger-Spieler Glen Kamara für zehn Partien gesperrt wurde. David Hovorka ist ansonsten der einzige Spieler, der verletzungsbedingt die Partie verpassen wird. Tormann Kolar meldete sich rechtzeitig wieder fit. Bei den Gästen aus London fallen David Luiz und Kieran Tiernry fix aus und auch Martin Ødegaard und Pierre-Emerick Aubameyang sind nicht ganz fit, wobei sich ein Einsatz eventuell ausgehen könnte. Linksaußen Gabriel Martinelli verließ nach dem letzten Liga-Spiel angeschlagen den Platz, doch Trainer Arteta rechnet damit, dass sich ein Einsatz in der Startaufstellung ausgehen wird.

