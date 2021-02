EL-Vorschau: Gegner von WAC und RBS in Formkrise

Wir vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute auf zwei spannende Begegnungen blicken. Diesmal betrachten wir die Ausgangslage vor den EL-Spielen des WAC und...

Wolfsberger AC – Tottenham Hotspur FC

Donnerstag, 18.02. 18:55 Uhr

Der Wolfsberger AC liegt aktuell auf dem sechsten Platz in der Tabelle der österreichischen Bundesliga, hat aber einen Respektabstand von sechs Punkten vor der Wiener Austria und den Hartbergern und sollte sich erneut für das obere Playoff qualifizieren. Nach der Niederlage gegen den SK Rapid gewann Feldhofers Mannschaft mit 2:1 gegen die Admira, wobei Neuzugang Henriksson einen Treffer beisteuern konnte. Die Kärntner müssen weiterhin auf Mario Leitgeb und Eliel Peretz verzichten.

Die Spurs liegen in der Premier League aktuell nur auf dem enttäuschenden neunten Platz und befinden sich in einer Formkrise. In den letzten sechs Pflichtspielen konnte Mourinhos Team nur einen Sieg einfahren und verlor die restlichen fünf Partien. Nach einer spektakulären 4:5-Niederlage gegen Everton in FA Cup setzte es im Auswärtsspiel gegen City eine 0:3-Niederlage. Vor dem 13. Spieltag führten die Londoner noch die Premier-League-Tabelle an, danach wurden sie Stück für Stück nach hinten durchgereiht. Mourinho sieht sich nun immer mehr Kritik ausgesetzt, auch weil die nach seinen Wünschen geformte Mannschaft nicht zu funktionieren scheint. Für Réguilon, Lo Celso und Höjbjerg legten die Spurs viel Geld auf den Tisch, doch der große Impact blieb aus. Die beiden Erstgenannten fallen gegen den WAC übrigens verletzungsbedingt aus und auch Serge Aurier ist fraglich. Mourinho wird in der Europa League wieder auf Rotation setzen und Spieler die in der Liga nicht immer das Vertrauen ausgesprochen bekommen, werden sich gegen den WAAC beweisen dürfen. Dies betrifft beispielsweise Dele Alli, Carlos Vinicius, Gareth Bale und Lucas Moura. Schon verrückt, dass das die „zweite Reihe“ bei den Spurs ist.

RB Salzburg – Villarreal

Donnerstag, 18.02. 21:00 Uhr

RB Salzburg muss gegen Villarreal im Abwehrzentrum improvisieren. André Ramalho ist gesperrt und Max Wöber muss verletzungsbedingt passen. Im Abwehrzentrum werden demnach vermutlich Vallci und Solet auflaufen. Jesse Marsch könnte auch auf Enock Mwepu zurückgreifen, der auch im Abwehrzentrum alle Voraussetzungen hat um ein starker Rückhalt zu sein. Der Salzburg-Trainer fordert von Vallci, dass er in diesem Spiel die Rolle des Abwehrchefs übernimmt.

Auf der Gegenseite wird ein ausgeruhter Manu Trigueros wieder zur Mannschaft stoßen, da der Mittelfeldspieler am Wochenende bei der 1:2-Niederlage gegen Betis gesperrt war. Das ist nicht unwichtig für die Spanier, da ihnen im Mittelfeld die Spieler ausgingen und zuletzt sogar Abwehrspieler Foyth weiter vorne starten musste. Auf fünf Akteure muss Coach Unai Emery dennoch verzichten: Francis Coquelin, Mario Gaspar, Vicente Iborra, Samuel Chukwueze und Alberto Moreno werden allesamt die Partie verpassen.

Villarreal rutschte am Wochenende auf den sechsten Tabellenplatz zurück und konnte in den letzten sieben Pflichtspielen nur einen Sieg einfahren, als man bei Girona einen 1:0-Erfolg feierte. Auch wenn die Spanier aktuell Probleme haben, darf man sie in der Europa League nie abschreiben. Keine andere Mannschaft absolvierte mehr Europa-League-Spiele als das gelbe U-Boot. Nach Villarreal absolvierten die Salzburger die meisten Europa-League-Partien und die Mozartstädter haben es selbst in der Hand mit einem Weiterkommen in dieser Statistik ein paar Spiele gutzumachen.

