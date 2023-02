EL-Vorschau: Marcel Sabitzer muss Sperre absitzen

Heute stehen in der Europa League spannende Duelle auf dem Programm, die ohne weiteres auch in der Champions League über die Bühne gehen könnten....

Heute stehen in der Europa League spannende Duelle auf dem Programm, die ohne weiteres auch in der Champions League über die Bühne gehen könnten. Speziell das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Manchester United hört sich mehr nach Königsklasse als Europa League an.

FC Barcelona – Manchester United

Donnerstag, 16.02.2023, 18:45 Uhr

Der FC Barcelona befindet sich aktuell in einer hervorragenden Verfassung und ist seit dem 26. Oktober 2022 ohne Niederlage. Seit der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Bayern München, die das Ausscheiden aus der Champions League fixierte fuhren die Katalanen 14 Siege und zwei Unentschieden ein und gingen kein einziges Mal als Verlierer vom Platz. Dies machte sich auch in der Tabelle der Primera Division bemerkbar, denn trotz einer Niederlage Mitte Oktober gegen Real Madrid, weisen die Katalanen bei einem mehr absolvierten Spiel gleich elf Punkte Vorsprung auf Platz 2 auf.

In der Champions League lief es jedoch nicht so gut, denn bis auf die beiden Siege gegen Viktoria Pilsen holte Xavis Mannschaft nur einen Punkt aus vier Spielen gegen Inter und dem FC Bayern München. Manchester United wiederum befand sich von Anfang an in der Europa League und schloss die Gruppe ex aequo mit Real Sociedad auf Platz 1 ab. Die Spanier kassierten jedoch bei gleich viel erzielten Toren einen Gegentreffer weniger, sodass United schlussendlich auf Platz 2 landete. Die aktuelle Formkurve zeigt jedoch auch nach oben, denn United verlor seit dem 10. November nur ein einziges Spiel, trennte sich zweimal mit einem X und gewann 14 Partien.

Die Hausherren müssen nur auf Ousmane Dembélé und Sergio Busquets verzichten. Bei den Gästen fehlen hingegen mit Christian Eriksen, Donny van de Beek, Scott McTominay und Anthony Martial gleich mehrere Akteure verletzungsbedingt aus. Dazu kommt, dass der österreichische Neuzugang Marcel Sabitzer genauso gesperrt ist wie Lisandro Martínez, da beide Spieler in der Gruppenphase drei gelbe Karten erhielten. Marcel Sabitzer nahm die Sperre demnach vom FC Bayern München auf die Insel mit und wird erst im Rückspiel spielberechtigt sein.

Der FC Barcelona geht als Favorit ins Spiel, zumal die letzten drei Partien gegen Manchester United jeweils ohne Gegentor gewonnen wurden.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem FC Barcelona und Manchester United findet ihr bei wettbasis.com

RB Salzburg – AS Roma

Donnerstag, 16.02.2023, 18:45 Uhr

RB Salzburg wurde in einer CL-Gruppe mit dem Chelsea FC, AC Milan und Dinamo Zagreb Dritter und kann nun die Europa League in Angriff nehmen. Der erste Gegner ist niemand Geringerer als die AS Roma, die sich trotz des einen oder anderen Ausrutschers als Tabellenzweiter hinter Betis Sevilla für die K.o.-Phase qualifizierte.

Für RB Salzburg startete das Kalenderjahr mit einer Cup-Niederlage gegen den aktuell größten Konkurrenten in Österreich, den SK Sturm Graz. Danach schoss man sich aber beim 4:0-Sieg gegen Austria Klagenfurt den Frust von der Seele und tankte so einiges an Selbstvertrauen. Besonders erfreulich aus Sicht der Mozartstädter war das Comeback des Brasilianers Fernando, der sich nach seiner langwierigen Verletzung mit einem Doppelpack zurückmeldete. Es gab zudem ein Debüt zu bestaunen – Oscar Gloukh, die größte israelische Nachwuchshoffnung zurzeit, wurde in der Schlussphase eingewechselt und ließ sein Können einige Male aufblitzen.

Für die AS Roma verliefen die letzten Wochen nicht nach Wunsch. Nachdem man mit vier Siegen und einem Unentschieden stark ins neue Kalenderjahr startete, verlor man das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Napoli und schied zudem im Cup gegen Cremonese aus. Immerhin folgte daraufhin ein 2:0-Sieg gegen Empoli, bei dem das Endergebnis schon nach sechs Minuten fixiert war und ein 1:1-Unentschieden gegen Lecce.

Die AS Roma hielt sich im Winter auf dem Transfermarkt eher zurück. Einzig der Transfer von Nicolo Zaniolo zu Galatasaray um 15 Millionen Euro sorgte für Aussehen. Aufpassen müssen die Salzburger besonders auf Paulo Dybala, der ablösefrei von Juventus in die Hauptstadt wechselte und in dieser Saison in 21 Pflichtspielen bereits 18 Scorerpunkte beisteuerte.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen RB Salzburg und der AS Roma findet ihr bei wettfreunde.net