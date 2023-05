EL-Vorschau: Wer zieht in das Finale ein?

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch einen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Partien geben. Wir blicken heute nach Sevilla und Leverkusen und freuen uns...

FC Sevilla – Juventus

Donnerstag, 18.05.2023, 21:00 Uhr

Beinahe hätte sich der FC Sevilla in eine richtig vielversprechende Ausgangsposition für das Rückspiel gebracht, doch die Mannschaft von Trainer José Luis Mendilibar, der seinem Team seit der Übernahme neues Leben einhauchte, kassierte in der siebenten Minute der Nachspielzeit nach einem Eckball den Ausgleich. Der FC Sevilla war im Hinspiel in der ersten Hälfte die klar bessere Mannschaft, muss sich aber den Vorwurf gefallen lassen, dass man in den zweiten 45 Minuten viel zu passiv wurde.

Sevilla kam in der ersten Halbzeit auf einen xG-Wert von 1.68, in der zweiten Halbzeit kam man jedoch nicht über einen Wert von 0.03 hinaus. Juventus hatte zwar auch Schwierigkeiten hochkarätige Chancen herauszuspielen, doch aufgrund der Entwicklungen in den zweiten 45 Minuten war der Ausgleich alles andere als unverdient und die Spanier werden ihre Lehren aus diesem Spiel ziehen müssen.

Beide Teams werden das Rückspiel nicht in Bestbesetzung antreten können. Sevilla muss unter anderem auf den gesperrten Erik Lamela verzichten, der im Hinspiel seine dritte gelbe Karte kassierte und damit für dieses Spiel steht. Weiters fallen Marcao und Joan Jordan fix aus, während bei Suso und Tanguay Nianzou Hoffnung besteht, dass die beiden rechtzeitig fit werden.

Auf der Gegenseite kamen zu den verletzten Kaio Jorge und Mattia De Sciglio zwei weitere Sorgenkinder dazu. Leonardo Bonucci wird nach seiner Verletzung, die er im Hinspiel erlitten hat ebenso fehlen, wie Paul Pogba, der sich am Sonntag beim 2:0-Sieg gegen Cremonese in der Liga verletzte. Auch der FC Sevilla zeigte sich in der Liga in einer starken Verfassung und gewann das Auswärtsspiel gegen Valladolid mit 3:0. In den letzten elf Partien musste sich das Team von José Luis Mendilibar nur einmal geschlagen geben. Eine starke Entwicklung, wenn man bedenkt, dass der Europa-League-Spezialist heuer sogar phasenweise gegen den Abstieg spielte.

Bayer Leverkusen – AS Roma

Donnerstag, 18.05.2023, 21:00 Uhr

Die Werkself muss zuhause einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel gegen die AS Roma aufholen. Hoffnung besteht durchaus für die Bayer-Fans, denn ihre Mannschaft präsentierte sich im Hinspiel durchaus ebenbürtig. Der Unterschied war lediglich, dass die AS Roma eine ihrer Großchancen nutzte, während die Bayer-Akteure trotz guter Gelegenheiten den Ball nicht im gegnerischen Tor unterbrachten.

Allerdings wartet Bayer Leverkusen nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Nach einem Unentschieden gegen Union Berlin verlor man gegen den 1. FC Köln und das Hinspiel gegen die Roma und kam am Wochenende gegen den VfB Stuttgart nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Auch die AS Roma trennte sich mit einem X in der Serie A, wo es gegen Bologna nur für ein torloses 0:0-Unentschieden reichte. Die Mannschaft von Trainer Mourinho gewann von den letzten sechs Pflichtspielen lediglich das Hinspiel gegen Bayer Leverkusen – so richtig in Form ist demnach keine der beiden Mannschaften in der heißen Schlussphase der Saison.

Bei den Hausherren fallen Schick, Bellarabi und Lunev fix aus und auch Kossounou und Andrich werden vermutlich nicht dabei sein, nachdem sie sich im Hinspiel verletzten. Die Roma wird Diego Llorente und Rick Karsdorp vorgeben müssen, zudem sind Stephan El Shaarawy und Paulo Dybala fraglich, nachdem sie beim 0:0 gegen Bologna nicht im Kader standen.

