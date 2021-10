Rapid-Fans: „Nur nicht wieder „brav“ spielen und verlieren“

Der SK Rapid trifft heute Abend in der Europa League auf Dinamo Zagreb und will in der Europa League die ersten Punkte einfahren. Wir...

Der SK Rapid trifft heute Abend in der Europa League auf Dinamo Zagreb und will in der Europa League die ersten Punkte einfahren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser Partie erhoffen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Langsam kommt die Nervösität vor einer EC-Partie. So schlecht kann Rapid nicht dastehen, so aussichtslos das Spiel nicht sein, als dass solche Spiele nichts Besonderes sein werden.“

Green_White Anfield Devil: „Europacup-Abende habe ich mir noch nie vermiesen lassen, nicht mal in Valencia. Egal wie scheiße die Mannschaft, der Trainer, die Funktionäre, die Szene etc ist, das sind die persönlichen Highlights und Belohnungen, die wir für den titellosen Ligaalltag bekommen.“

MarkoBB8: „Ich fürchte das wird eine Lehrstunde für uns, wo uns all unsere Fehler klar aufgezeigt werden.“

schleicha: „Ich werde die Partie auslassen, wenn Kühbauer & sein Team bleiben, wovon ich ausgehe. Das wäre der einzige Hoffnungsschimmer, dass sich etwas verändert. Es tut mir leid aber für mich ist es jetzt einfach zu viel. Nach über sechs Monaten wo gefühlt keine drei guten Spiele dabei waren reicht es mir ehrlich gesagt. Geduldig sein, ja. Kontinuität, ja. Nur kontinuierlich schlechter werden geht sich bei mir nicht aus. Vor allem wenn so gar keine Reflexion vorhanden sein dürfte.“

Severus: „Am Schlimmsten wäre es wieder, wenn sie „brav“ spielen und dennoch verlieren. Dann sind Didi und alle im Verein wieder zufrieden…“

Starostyak: „Flutlichtspiel Donnerstagabend in der Europacup-Gruppenphase, wer das nicht geil findet, insbesondere nach dem letzten Jahr und unabhängig von der Meisterschaft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Immer vorwärts Rapid Wien! Schade, dass die Szene nicht da ist, das hätte das Potential für eine legendäre Partie gehabt.“

DonJunior: „Ich gehe mal von einem 0:2 aus. Überraschen würde es mich auch nicht wenn Didi Spieler für Hartberg schonen würde.“

Pivarnik: „2:1 Sparta, 3:0 Famagusta, 3:0 Luhansk, 0:1 Genk…Mit einem Heimsieg gegen Dinamo Zagreb hätte Rapid wieder alle Chance, dann reicht vielleicht ein Unentschieden gegen Dinamo, oder ein Überraschungssieg auswärts gegen Genk. Nach den Ergebnissen hätte es sich Rapid verdient im Europacup zu überwintern. Dann noch ins obere Playoff und die Welt ist wieder in Ordnung.“

Glaukom2: „Ich bin auch dabei. Erwartung habe ich keine allzu hohen aufgrund unserer letzten Auftritte. Aber trotzdem keimt in mir ein kleiner Funken Hoffnung der mir sagt, fahr hin, sorge für gute Stimmung, für ein positives Erlebnis/Ergebnis. Ich gehe immer mit positivem Gedanken ins Stadion, wenn Rapid spielt, auch in Krisenzeiten. Letztendlich ist die Mannschaft von Rapid immer dann gestärkt aufgetreten, wenn es keiner erwartet. Ich habe zwar keine zu hohe Erwartungen, denke aber, dass bei einem optimalen Spielverlauf zumindest ein Remis drinnen ist. Schwer genug wird es jedenfalls und das mit Garantie gegen eine Mannschaft die es eigentlich gewohnt ist in der CL zu spielen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Europa-League-Gruppenspiel zwischen dem SK Rapid und Dinamo Zagreb.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!