Rapid-Fans: „Sind gegen Genk klarer Außenseiter“

Der SK Rapid trifft nach dem enttäuschenden Heimspiel gegen die Admira zum Auftakt der Europa League Gruppenphase auf Genk. Nachdem wir den Gegner bereits ganz genau analysierten, wollen wir nun sehen wie die Erwartungshaltung der Anhänger vor dem Spiel ist. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

since-1899: „Eine Admira-Heimniederlage und einen verpatzten Saisonstart im Rücken, Salzburg vor der Brust. Schwierig, da fehlen mir für Genk die Worte, um nicht zu sagen die Motivation. Am Abend im Block West wird das anders aussehen. Hoffentlich. Rapid muss halt immer.“

MarkoBB8: „Mir ist klar, dass wir im Europacup keine leichten Partien haben aber gegen Sparta haben wir gut gespielt und die Partie gedreht und gewonnen. und wenn wir neun Mal verlieren und nur jedes zehnte Spiel so eine magische Nacht haben ist es mir wert alle Niederlagen zu schlucken und beim nächsten Spiel im Block zu stehen.“

valderama: „Tief und kompakt stehen, giftig kontern. Das wird ganz anders als gegen die Admira. Ich habe keine allzu großen Erwartungen, bin aber absolut bereit, wenn mich die Mannschaft morgen abholen und mitnehmen möchte.“

Dannyo: „Klar können wir zu Hause im Europacup immer über uns hinauswachsen, aber im Gegensatz zu vielen anderen Teams, werden uns die nicht unterschätzen. Gerade weil sie in der Jupiler League zuletzt nicht alles weggefetzt haben. Ich sehe sie mit Ausnahme der 6er-Position überall stärker oder zumindest gleich gut wie Sparta Prag.“

derfalke35: „Mein Wunsch wäre zumindest am Ende Platz 3 in der Gruppenphase zu ergattern, alles was besser wäre ist natürlich eine willkommene Draufgabe, dafür wäre ein Sieg gegen Genk der optimale Start in diese Gruppenphase und das trau ich uns auch zu.“

Rapid-Gustl: „Genk hat eine starke Mannschaft, die vom Papier her über Rapid zu stellen ist. Vielleicht haben sie nicht den ganz großen Namen, doch ihre Gruppe in der Europa League haben sie jeweils gewonnen, Das heißt wir werden schon einen guten Tag haben müssen. Vor fünf Jahren haben wir dank Schwab, Joelinton und eines Slapstick-Tores daheim gewonnen.“

Green_White Anfield Devil: „Europacup bleibt immer etwas Besonderes, egal wie sehr man vom Liga Alltag angefressen ist! Da sich so manche Spieler wieder ins Rampenlicht für einen zukünftigen Wechsel spielen können, erhoffe ich mir einen Auftaktsieg.“

Rapid_Wien: „Ich rechne mit einer kämpferisch starken Leistung gegen einen wahrscheinlich sehr guten Gegner.“

Lucifer: „Wir sind immer Außenseiter in der EL vor allem dank der Revolution auf Seiten der UEFA, wer glaubte das dem nicht so sei, dem ist soundso nicht zu helfen. Es bedeutet jedoch nicht, dass man als Außenseiter nichts mitnehmen bzw. überraschen kann. Mal sehen wie sie auftreten werden und ob die Doppelbelastung hierbei ebenso am Ende den Ausschlag geben wird.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und Genk.

