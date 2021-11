Rapid-Fans: „West Ham war nicht unsere Kragenweite“

Der SK Rapid verlor das gestrige Europa-League-Spiel gegen West Ham United mit 0:2 und war bei der Niederlage chancenlos, obwohl der Premier-League-Klub dem einen...

Der SK Rapid verlor das gestrige Europa-League-Spiel gegen West Ham United mit 0:2 und war bei der Niederlage chancenlos, obwohl der Premier-League-Klub dem einen oder anderen Stammspieler eine Pause gönnte. Da Genk im Parallelspiel gegen Dinamo Zagreb keinen Sieg einfahren konnte, leben die Chancen jedoch noch sich mit drei Punkten im letzten Spiel gegen die Belgier für das Conference-League-Playoffspiel zu qualifizieren. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schimli: „Man konnte sich nichts erwarten und wurde enttäuscht.“

Tommyboy: „Der Gegner war heute auch nicht in unserer Kragenweite. Natürlich war das ein bissl wenig noch, aber was erwartet man? Man hat gerade einen Trainerwechsel laufen, der Neue ist noch nicht da. Das System ist jetzt auch großteils umgestellt worden bzw. Ist man mittendrin. Das dauert halt wieder, wenn man mehr mit dem Ball und spielerisch lösen will und da fehlt auch das Selbstvertrauen. Gegen Ried ist es wieder ein anderes Spiel und da wird auch mehr für uns drinnen sein bzw. ein Sieg.“

Da Oide Bimbo: „Gegen West Ham konnte niemand ernsthaft mit einem Punkt rechnen. Leider sieht man gegen solche Spitzenteams den Klassenunterschied sehr direkt und überdeutlich. Man wird im Sprint stehen gelassen, verliert tollpatschig den Ball und sieht zu, wenn einer höher springt und ins Tor köpfelt. Positiv ist, dass man theoretisch aus solchen Lehrspielen etwas lernen könnte.“

andy69aut: „Taktisch war es ganz brav, aber die körperlichen Defizite waren schockierend. Bei West Ham: volle Körperspannung, alles im Sprint, voller Zug zum Tor. Rapid: jeder versucht um den Gegner herumzuspielen (Arase und Grüll ausgenommen).“

Hütteldorfer94: „Wenn man sich noch nicht mal für das Highlight gegen West Ham zu 100 % motivieren kann, dann für den Liga-Alltag wohl noch weniger. Mit dieser Einstellung wird das eine ganz, ganz zache Saison.“

Starostyak: „Grundproblem: Zu viele Verträge laufen aus, zu vielen werden leider nicht mehr ans Limit gehen. Man kann nur hoffen, dass die Trainerfrage schnell entschieden wird und das eventuell was bringt.“

Green_White Anfield Devil: „Schwach und lustlos, leider wie so oft.“

kamara: „Lustlos find ich nicht, aber noch weit weg und viel mit sich selbst beschäftigt ohne dem Gegner wirklich zu nahe zu treten. Dauert noch.“

tirnweth: „Glück, dass die Niederlage nicht noch höher ausgefallen ist. Was eh schon lang klar ist, die Passqualität bei uns ist kaum vorhanden und so laufen wir immer wieder den Ball hinterher.“

Fox Mulder: „Man sollte im Winter versuchen, noch ein paar Spieler zu verkaufen die nicht verlängern wollen.“

Staubi Herbstfeld: „Ich find es halt schon bisschen bezeichnend für unsere Situation, dass weder Kara noch Fountas nur ein einziges Tor in der bisherigen Europa League erzielt haben. Wir haben echt wenig Durchschlagkraft auf diesem Niveau.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:2-Niederlage gegen West Ham United.

