Schweres Los: Hartberg muss in EL-Quali nach Polen

Der TSV Hartberg kennt den ersten Europacupgegner seiner Vereinsgeschichte. Es geht zum schweren Auswärtsspiel nach Polen.

Piast Gliwice heißt der Gegner der Oststeirer – das Spiel findet am 17. September im polnischen Gliwice statt, das im südlichen Polen, knapp vier Autostunden von Wien entfernt ist.

Der Verein wurde in der vergangenen Saison Dritter in der polnischen Ekstraklasa und wurde nur von Lech Posen und Meister Legia Warschau übertrumpft. In der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League setzten sich die Polen auswärts mit 2:0 gegen Dinamo Minsk durch.

Der beste Spieler der Polen ist die Ludogorets-Leihgabe Jakub Swierczok, ansonsten handelt es sich um eine recht unbekannte Truppe mit insgesamt nur sieben Legionären. Der Kapitän des Teams ist der 30-jährige Spanier Gerard Badía, der seit sechs Jahren in Gliwice spielte und zuvor in Spanien unterklassig unter Vertrag stand.

In die neue polnische Ligasaison startete Piast Gliwice mit zwei Niederlagen. Zuerst gab es ein 0:2 bei Slask Wroclaw, am vergangenen Wochenende gab es eine 0:1-Heimniederlage gegen Pogon Szczecin, bei der der Österreicher Alexander Gorgon das Goldtor erzielte.

