Sturm-Fans: „Extrem unglücklicher Spielverlauf…“

Der SK Sturm verlor gestern Abend das Europa-League-Spiel gegen Feyenoord mit 0:6. Was sagen die Fans zu diesem Debakel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

quaiz: „Einen günstigeren Spielverlauf inklusive Ballglück und abgefälschte Tore bzw. Assists habe ich ehrlich gesagt auch selten gesehen. Oft hatte man den Zweikampf ja schon gewonnen und der Ball prallte trotzdem wieder zum Gegner, ähnlich wie bei Pässen durch die Beine… Die Gruppe ist unberechenbar, ich kann der Mannschaft auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, jeder der selber mal gekickt hat weiß das es solche Tage gibt. Zum Glück steht bald wieder ein Spiel an und man kann sich wieder neues Selbstvertrauen holen.“

Cic91: „Unglücklicher Spielverlauf zu Beginn und nachher war Feyernoord besser. Spiel abhacken und weiter geht’s.“

Sp1n: „Also ehrlich. Solche Spiele wo einfach alles gegen dich läuft gibts leider…“

Vuibrett: „Ja seit dem 0:1 ist es vorbei. Und diese mentale Schwäche muss angesprochen werden. Kann doch nicht sein, dass man sich fallen lässt, wenn ein paar Sachen gegen einen laufen. Würde mal gern eine „Jetzt erst recht“-Mentalität sehen.“

GrazTiefschwarz: „In Wahrheit wären Punkte in Rotterdam sowieso nur eine Überraschung gewesen. Bei einer 0:1 Niederlage hätten wir vermutlich gesagt, ja trotzdem gute Partie passt schon. So ist es halt unglücklich, in Wahrheit aber egal. Blöd ist nur, dass Lazio irgendwas ist und gegen die Dänen verliert. Immerhin wollen wir ja auf Platz 3 landen.“

Schönaugürtel Mario: „Tarnen und täuschen. Im Rückspiel überrollen wir dann ihre B-Mannschaft.“

MrColl: „Gegen Lustenau muss jetzt aber ein deutliches Zeichen folgen, weil egal wieviel Pech, ein 0:6 kann man nicht anders als ein Debakel bezeichnen. Keine Ahnung wann wir das letzte Mal 6 Gegentore bekommen haben.“

OoK_PS: „Rückspiel einfach gewinnen. Das ist absolut möglich. Dieses Spiel muss man nicht großartig analysieren, solche Tage gibt es einfach, wo alles schiefläuft. Letztes Jahr war ich gegen Monaco/PSV wesentlich angefressener.“

paytv23: „Ärgerliche Niederlage, wo von Anfang nicht viel geklappt hat. Nach dem ersten Tor war die Luft draußen. Holländer liegen uns anscheinend nicht. Eindhoven hat uns voriges Jahr auch ziemlich eingeschenkt. Vielleicht kann man im Heimspiel besser auftreten, und nicht schon sehr früh im Spiel den gestellten Stürmer verlieren. Heftig auch dass Midtjylland, Lazio mit 5:1 heimgeschickt hat. Das ist im Kampf um Platz 3 nicht gut.“

Sturmgewitter: „Alles was gegen Sturm laufen kann läuft gegen Sturm. Die Fans werden bei der Ankunft von der Polizei verprügelt, Der französische Schiri gibt gelbe Karten bei normalen Zweikämpfen gegen Sturm, aber die Niederländer dürfen mit den Ellbogen gegen den Kopf schlagen. Emegha verletzt sich schwer, die schießen vier Mal aufs Tor, jeder Ball mit einem Abreißer, oder abgefälscht rein inklusive einem Tormannfehler.“

plieschn: „Schlimm daran ist die Verletzung von Emegha, der Rest ist wurscht. Da sind sportlich Klassen dazwischen, da hat nicht einmal der Schieri mehr eine Rolle gespielt. Die Euro League ist für österreichische Vereine abzüglich Dosen eine Nummer zu groß, daran wird man noch länger arbeiten müssen, um da mitspielen zu können.“

FloB: „Konstanz ist diese Saison wirklich ein Fremdwort. Jetzt hatten wir zwei sehr stabile Spiele, wo alle denken jetzt kann man eine gute Serie starten. Wobei man gegen Feyenoord natürlich trotzdem nicht allzu viel erwarten konnte, aber ein 0:6 ist immer peinlich, solange es nicht in der Champions League passiert. Aber durch das dichte Programm kann man dieses Spiel auch wieder schnell vergessen machen und vielleicht sieht es nächste Woche zur selben Zeit ganz anders aus.“

