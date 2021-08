Sturm-Fans: „So könnte auch eine CL-Gruppe aussehen“

Der SK Sturm erwischte eine äußerst schwere aber auch attraktive Gruppe in der Europa League. Die Blackies treffen auf die AS Monaco, PSV Eindhoven...

Der SK Sturm erwischte eine äußerst schwere aber auch attraktive Gruppe in der Europa League. Die Blackies treffen auf die AS Monaco, PSV Eindhoven und Real Sociedad. Was sagen die Fans zu dieser Auslosung? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Zippo: „Schöne Gruppe aber viel rechne ich uns nicht aus. Trotzdem geil.“

killver: „Sportlich top, schade nur zwecks potentiellen Club-Punkten, Fünfjahres-Punkten und Prämien. Aber wenn’s danach ginge hätte man sich eh wünschen sollen gegen Mura zu verlieren.“

Gue: „Puh. Mit dem Überwintern wird´s schwierig.“

MrColl: „Wir haben die attraktivere aber sicher auch schwierigere Gruppe erwischt als Rapid. Ich behaupte mal, wenn wir mehr als drei Punkte holen bin ich schon sehr positiv überrascht.“

lovehateheRo: „Also mir taugt die Gruppe, für solche Gegner will man ja international spielen.“

Killver: „Real Sociedad aus Topf 3 drei ist halt zach. Aber leichte Gegner gibts sowieso nicht.“

GrazTiefschwarz: „Wir können hier nur überraschen und die Großen ärgern. Ich freu mich trotzdem, internationales Abo ist gekauft und die Vorfreude da.“

Michael_sksg: „Dann kann ein Yeboah, ein Stankovic, ein Ljubic zeigen, ob sie ein höheres Potential als für unsere Bundesliga haben. Performens dort gut, stehen Wechsel zu Top-Klubs offen und Sturm bekommt gutes Geld für die Transfers.“

Mauerbauer: „Also ich sehe gegen Monaco oder Real Sociedad null Licht und gegen PSV braucht’s ein kleines Wunder.“

FLuRLi: „Sehr, sehr coole Gruppe. Extrem attraktiv, dafür aber auch extrem herausfordernd. Wie ich finde, genau richtig für diese Mannschaft. Man hat heuer nichts zu verlieren, kann ohne Druck in der Gruppenphase aufspielen. Und wenn wir über uns hinauswachsen, ist auf jeden Fall was möglich. Sollte das passieren, dann würden hier die Markwerte einiger Spieler auch ordentlich in die Höhe gehen.“

wayfarer1501: „Daheim braucht man sich nicht zu verstecken. Auswärts wirds halt extrem schwer. Aber geile Klubs, große TV-Märkte, super Stadien.“

Alex011: „Wennst in der Gruppe wen hinter dir lassen kannst, dann kannst ein Denkmal aufbauen. Seit zehn Jahren wieder mal international dabei – wir sind nur kleine Bittsteller.“

Ozzarp: „Super Gruppe! Attraktiv und nix zu verlieren. Natürlich erwartet sich hier keiner von uns was und du kannst nur überraschen! Stadion muss bei den Gegnern voll sein! Rapid hat auf jeden Fall unattraktivere Gegner (außer West Ham) und auch wenig Aufstiegschancen denk ich.“

soulbro82: „Sehr schwere Gruppe, dafür halt auch sehr attraktiv.“

steinzeit: „Also so könnte durchaus auch eine CL-Gruppe aussehen. Perfekt, Traumspiele und Spitzenfußball in Graz! Monaco hat soeben erlebt gegen einen wesentlich schwächeren Gegner auszuscheiden, Real Sociedad hatte schon das Vergnügen gegen Österreich (Salzburg) auszuscheiden und PSV sehe ich trotz (vielleicht auch gerade wegen) Götze, Schmidt auch nicht so wahnsinnig überlegen an. Wer erwartet hat in der „neuen“ EL sichere „3er“ zu ziehen, der dürfte einiges verschlafen haben. Wir sind mitten unter der Creme de la Creme des europäischen Fußballs angelangt und stemmen uns dagegen – fantastisch – Karten kaufen und ab geht die Post.“

