Fans nach England vs. Deutschland: „Das war eine Hundspartie“

Deutschland schied gestern nach einer 0:2-Niederlage im Achtelfinale gegen England aus, wobei beide Mannschaften in dieser Partie einiges schuldig blieben. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Begegnung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Pezi: „Das schlechteste Spiel zwischen England und Deutschland, das ich bis jetzt gesehen habe und dennoch war es das Beste, weil endlich England als Sieger vom Platz ging. War eh so logisch, dass Kane genau in dem Spiel trifft.“

Mr.Viola: „Southgate wäre der absolute Buhmann, wenn das schiefgegangen wäre. War kein attraktives Spiel, aber egal, gewonnen ist gewonnen. Bin ja gespannt was England in der Lage ist zu zeigen, wenn sie mal wirklich offensiv spielen müssen. Aber solange hinten die Null steht wird sich am Spiel nicht viel ändern.“

Christian2016: „Werde ich nie verstehen, warum Löw nicht 2014 als Legende abgetreten ist, anstatt noch ein paar Jahre historische Debakel und bestenfalls Mittelmäßigkeit an den WM-Titel anzuhängen.“

jimmy1138: „Ich glaube Southgate muss jetzt zumindest ins Finale kommen. Auch wenn die Gegner alles andere als leicht sind (gegen Dänemark hat England jüngst gar zweimal verloren), wird das die mediale Erwartung sein.“

flanders: „Hat sich ausgezahlt nach dem WM-Aus in der Vorrunde weiter auf Jogi zu setzen.“

miffy23: „Sehr harmlose Deutsche. England lange sehr zögerlich, das war über weite Strecken ein Hundskick von beiden, da wollte keiner riskieren. Gegen die Ukraine wirds gefährlich, die werden sich hinten reinstellen und ordentlich kontern. Für Löw tuts mir irgendwie leid. Er hätte sicherlich spätestens nach der letzten WM abbestellt werden müssen, nun sind ihm viele Deutsche böse – obwohl es eindeutig seine Handschrift war, die Deutschland zu der modernen und spielfreudigen Mannschaft geformt hat, welche den Titel geholt hat. Sie schulden ihm viel, und er hat sich seinen Nachruf ein wenig verhunzt. Bei England denke ich immer noch nicht, dass es gegen die Stärksten im Turnier reichen wird. Gegen die Ukraine wird es vermutlich ein enger Krampf, die Dänen schätze ich im Moment ein wenig stärker ein. Vor allem, wenn Southgate wieder so defensiv auftritt.“

Jaisinho: „Ein WM-Titelverteidiger, der bei der nächsten WM bereits in der Vorrunde die Segel streicht (mit einer Niederlage gegen Südkorea) kann nicht am Trainer festhalten und glauben, dass wird noch besser werden. Dann sortiert er Hummels und Müller „unschön“ aus, nur um sie dann zwei Jahre später wieder „zurückzuholen“ weil er schnallt, dass es seine „Jungen“ offenbar nicht hinbekommen. Da haben die Kritiker in Deutschland schon Recht: Löw hätte nach dem Debakel bei der WM 2018 gehen müssen bzw. gegangen werden müssen. Und auch bei der EM waren Sie, bis auf die Portugal-Partie, eher ein laues Lüftchen und sollten überhaupt froh sein, dass man es in die KO-Phase geschafft hat. Gegen Ungarn war das schon haarscharf. Persönlich hätte ich England gestern auch keinen Deut besser gesehen. Das war eine Hundspartie ersten Ranges. Aber England hat seine Chancen genutzt, während die Deutschen vorne eben Werner und Müller hatten.“

Löwenherz: „Früher waren Partien zwischen England und Deutschland immer ein Fest. Mittlerweile bestehen beide Teams nur noch aus weichgespülten Internat-Fußballern.“

Totaalvoetbal: „England wird wohl ins Halbfinale kommen, wobei ich der Ukraine durchaus eine Sensation zutraue. Das wäre dann das zweite Halbfinale in Folge. Southgate hat dann viel erreicht. England muss sich endlich an der Spitze etablieren. Ein Titel ist erst der nächste Schritt.“

Redsteve: „Fun Fact: Die „Todesgruppe“ F ist mit Portugal, Frankreich und Deutschland als einzige im Achtelfinale komplett ausgeschieden!“

