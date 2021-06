Fans vor England vs. Deutschland: „55 years of hurt“

Heute kommt es im Achtelfinalspiel zu einem echten Kracher, denn England trifft im Wembley-Stadion auf Deutschland. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu...

Heute kommt es im Achtelfinalspiel zu einem echten Kracher, denn England trifft im Wembley-Stadion auf Deutschland. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

miffy23: „Normalerweise halte ich hier völlig eindeutig zu England. Diesmal tu ich mir ein wenig schwerer. Ich finde die Deutschen der letzten Jahre viel sympathischer, als in der Vergangenheit. Mit den diversen Zeichen für mehr Toleranz und Goretzkas Torjubel gegen die extremrechten ungarischen Ultras haben sie nochmal an Sympathie für mich persönlich dazugewonnen. Dagegen steht aber England, denen ich immer die Daumen gedrückt habe, und für die ein Titelgewinn eine lang ersehnte und schöne Geschichte wäre. Kann mich nicht ganz entscheiden, hoffe auf ein gutes Spiel. Mein Tipp ist ein dramatisches Spiel mit einigen Defensivschwächen auf beiden Seiten, in dem sich die Deutschen knapp mit 3:2 durchsetzen.“

Analyst: „Ich bin gespannt, ob und wieviel Löw ändert. Ich denke, dass Sané definitiv wieder rausfliegt. Müller sollte ja wieder fit sein und wird die Dreierreihe vorne wieder komplettieren. Passiert was im zentralen Mittelfeld? Da müsste Goretzka eigentlich Gündogan verdrängen. Goretzka ist meines Erachtens der Spieler, der defensiv für deutlich mehr Stabilität sorgen könnte. Viele hacken (sicher nicht zu Unrecht) auf der Innenverteidigung rum wegen der vielen Gegentore. Aber wenn man sich die Gegentore mal genau anschaut, dann fällt auf, dass diese durch Passivität der zentralen Mittelfeldspieler begünstigt oder überhaupt erst möglich gemacht wurden.“

flanders: „Entweder gewinnen die Deutschen klar oder im Elfmeterschießen. Tippe eher auf ersteres, weil England bis jetzt eine schlechte EM gespielt hat und gegen Deutschland in K.o.-Spielen immer untergeht.“

derHirschi: „England ist klassisch mit gefühlten 70% durch die Gruppe geschwommen und nun kommt der erste wirkliche Brocken. Das wäre eine Aufgabe für den Coach sicherzustellen, dass diese definitiv sehr talentierte englische Mannschaft den Schalter findet und endlich ein 100% Spiel abliefert. Und da ich ein Verfechter der Theorie bin, dass der Coach mit Abstand die wichtigste Einzelperson jeder Mannschaft ist, freue ich mich immer, wenn ein unfähiger Verband/Coach in seine Schranken gewiesen wird. Ich denke heute wird es Gareth Southgate/England treffen.“

Vöslauer: „Ich drücke den Engländern die Daumen, qualitativ, physisch und mental sind die Deutschen aber für mich jeweils eine Klasse stärker. Aber jo, es ist Fußball und passieren kann immer was. Ich hätte es Ungarn (auswärts!!!) auch nicht zugetraut und Südkorea 2018 sowieso nicht. Nicht einmal Nordmazedonien im gammligen Quali-Spiel. Soll heißen: Deutschland ist noch nicht ganz dort, wo sie vor paar Jahren schon waren.“

SturmUK: „Ich befürchte halt, wie ich schon vor der EM gesagt habe, dass England mit Southgates Angsthasenfußball gegen Deutschland keine Meter haben wird.“

Kaiser Soße: „Wer das morgen gewinnt, ist ziemlich fix im Semifinale.“

fußball123oö123: „England und Deutschland sind für mich, rein von der Sympathie her, beide ziemlich gleich weit unten anzusiedeln. Sportlich tippe ich auf Deutschland. Käme für mich überraschend, wenn England tatsächlich mal die hohen Erwartungen erfüllen könnte.“

Robert S: „55 years of hurt inzwischen. Meine Tendenzen scheinen ähnlich zu sein wie beim Großteil hier: im Zweifelsfall gegen Deutschland aber der ewige Selbsthype der Engländer macht sie auch nicht zum großen Sympathieträger. Seit 1966 gab es 26 WM und EMs und die Anzahl englischer Finalteilnahmen ist Null. 16 verschiedene Nationen standen in Summe in den Finali, wobei es bei CSSR/Tschechien u. Jugoslawien/Kroatien eine gewisse Überschneidung gibt. Gerade vier Halbfinalteilnahmen haben herausgeschaut, gleiche viele wie Jugoslawien und Kroatien zusammen oder CSSR und Tschechien zusammen. Klar träumt man als Österreicher von so was, aber eine Großmacht sollte mehr vorzuweisen haben. Natürlich hätten sie vor dem 2. Weltkrieg wahrscheinlich alles in Grund und Boden geschossen, aber Österreich ist z.B. auch keine Schachgroßmacht, auch wenn der erste Weltmeister (mehr oder weniger) vor 150 Jahren Österreicher war.“

Pengsti: „Ich glaub da die Deutschen machen das und haben dann im easy-Zweig freie Bahn bis ins Finale. Ich vergönne es den Briten, auf geht’s!“

maxglan: „Tipp ist natürlich klar Deutschland. Die werden ihre Freude mit den überschätzten Engländern haben. Wobei es schon eine gewisse Komik hätte, wenn die Engländer jetzt aufsteigen würden und dann gegen Schweden oder so ausscheiden. Da wäre der Jammer wieder groß.“

para: „ich hoffe, dass sich da England durchsetzt und die Deutschen auch rausfliegen – ist eh schon überfällig!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem EM-Achtelfinalspiel zwischen England und Deutschland.

