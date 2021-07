Vorschau EURO 2020, Tag 18: Überrascht die Schweiz erneut?

Nachdem die Achtelfinalspiele zum Teil richtig spannend abliefen und auch die eine oder andere Überraschung boten, hoffen wir nun auch auf aufregende Begegnungen im...

Nachdem die Achtelfinalspiele zum Teil richtig spannend abliefen und auch die eine oder andere Überraschung boten, hoffen wir nun auch auf aufregende Begegnungen im Viertelfinale. Wir haben eine Vorschau auf die heutigen Partien für euch.

Schweiz – Spanien

Freitag, 18 Uhr, Sankt Petersburg Arena, St. Petersburg, Schiedsrichter: Michael Oliver (ENG)

Zwei Hauptprotagonisten eines weitestgehend spektakulären Achtelfinales bei dieser Europameisterschaft treffen euphorisiert aufeinander und duellieren sich um ein Ticket ins Halbfinale. Die Schweiz hatte dabei dramatische 120 Minuten hinter sich, bei dem man ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle durchlief. Nachdem man gegen Weltmeister Frankreich in Führung ging und ein tolles Spiel ablieferte, hatte man durch einen Elfmeter die Chance, den Vorsprung sogar auf 2:0 auszubauen. Doch man vergab diese Möglichkeit und quasi im Gegenzug drehte Frankreich in kürzester Zeit das Spiel und führte zwischenzeitlich wieder mit 3:1. Doch die Schweizer gaben nie auf und kämpften sich mit zwei Toren in der Schlussphase zurück, wodurch man doch noch in die Verlängerung ging und am Leben blieb. Diese überstand man dann auch, wodurch die Entscheidung letztlich im Elfmeterschießen zugunsten der Eidgenossen ausfiel, weshalb der Jubel im Anschluss auch keine Grenzen kannte. Nun steht die nächste große Fußballnation vor der Tür und man hofft mit der Euphorie auch diese Aufgabe lösen zu können.

Doch nicht nur die Schweizer gehen euphorisiert in dieses Spiel, auch die Spanier erlebten ein hochdramatisches Achtelfinale, was sicherlich Nerven kostete und seine Spuren hinterließ. Zunächst ging man gegen Kroatien trotz einer starken Anfangsphase unglücklich in Rückstand, nachdem der eigene Torhüter schwer patzte, um dann aufzudrehen und die Partie in weiterer Folge noch zu drehen. Mit dem 3:1 schien eigentlich alles entschieden und man hatte noch Möglichkeiten, weitere Treffer nachzulegen. Doch die Kroaten gaben sich nie auf und warfen noch alles nach vorne, wodurch die Spanier in der Defensive quasi überrannt wurden. Die Folge war, dass Kroatien in den letzten Minuten das Spiel noch egalisierte und in die Verlängerung erzwang. Hier behielten allerdings die Spanier die Nerven und stachen als erstes zu, wodurch man letztlich mit 5:3 dieses tolle Spiel entscheiden konnte. Nun hat man als klarer Favorit die große Chance, einen weiteren großen Schritt in Richtung Finale zu machen, womit nach der schwierigen Gruppenphase auch nicht unbedingt zu rechnen war.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen der Schweiz und Spanien findet ihr bei wettbasis.com

Belgien – Italien

Freitag, 21 Uhr, Fußball Arena, München, Schiedsrichter: Slavko Vincic (SLO)

Die wohl spektakulärste Begegnung des Viertelfinales erwartet die Zuschauer wohl am Freitag-Abend, was man durchaus auch als „vorgezogenes Finale“ betiteln könnte. Diese Stempel kommt nicht von ungefähr, treffen doch zwei Turnierfavoriten aufeinander, die ihre Favoritenrolle bislang zumeist auch gerecht wurden und nicht umsonst im Viertelfinale stehen – auch wenn nicht gänzlich ohne Bauchschmerzen. Die Belgier haben allerdings dieses mit mehr Problemen als erwartet erreicht, auch wenn man mit Portugal einen harten Brocken aus dem Weg räumen musste. Dennoch war die Leistung der Belgier an diesem Abend überschaubar und mit der de facto einzigen Torchance gewann man mit 1:0. In der Defensive brauchte man einiges an Glück und einen starken Torhüter Courtois, um die Null zu halten und damit knapp aber doch das Spiel zu gewinnen. Klar ist für Belgien, gegen die Italiener wird so eine Leistung nicht reichen und wird man sich deutlich steigern müssen, um ins Halbfinale einzuziehen. Jedoch sind mit Hazard und De Bruyne zwei Starspieler angeschlagen und ist deren Einsatz fraglich, was ein großer Schlag für die Belgier wäre.

Auf der anderen Seite hatte auch Italien mehr Mühe im Achtelfinale, als ihnen lieb gewesen wäre. Nach der starken Gruppenphase, wo man mit dem Punktemaximum sich schadlos hielt und die Gegner reihenweise dominierte, hatte man im Achtelfinale gegen Underdog Österreich mehr Schwierigkeiten, als erwartet. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit, wackelte man im zweiten Durchgang gehörig und wäre auch beinahe in Rückstand geraten, wäre Arnautovic nicht Zentimeter im Abseits gestanden. Letztlich war man allerdings in der Kaderbreite qualitativ besser aufgestellt als der Gegner und konnte in der Verlängerung dank der Einwechselspieler für den Unterschied sorgen, um die Partie zu eigenen Gunsten zu drehen. Nun hat man einen richtigen Härtetest vor der Brust und wird sich zeigen, ob man reif genug ist um auch gegen die großen Gegner im Turnier zu bestehen. Sollte dies gelingen, wäre man knapp vor dem Ziel das Finale zu erreichen und nach dem Pokal zu greifen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Belgien und Italien findet ihr bei wettfreunde.net