Ex-Sturm-Angreifer Eze in die Süper Lig, norwegisches Supertalent für Benfica

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Oliver Kragl

LM, 32, GER | SV Ried – > ACR Messina

Nachdem er im vergangenen Herbst nur sechs Spiele für die SV Ried bestritt, verlässt Oliver Kragl das Innviertel nun zum zweiten Mal in Richtung Italien. Der 32-Jährige mit dem strammen linken Fuß wechselt in die dritte italienische Leistungsklasse nach Messina. Bereits vor seiner Rückkehr nach Ried spielte Kragl 6 ½ Jahre in Italien: Der Deutsche kickte für Frosinone, Crotone, Foggia, Benevento, Ascoli und Avellino. Dabei kam er sogar zu 20 Einsätzen in der Serie A. Sein neuer Klub Messina liegt derzeit in der Serie C Girone C auf dem letzten Platz.

Emeka Eze

ST, 26, NIG | Eyüpsor – > Istanbulspor

Der ehemalige Sturm-Legionär Emeka Eze wechselt innerhalb der Türkei von Eyüpspor zu Istanbulspor. Damit wechselt der Nigerianer auch erstmalig in die Süper Lig, die höchste türkische Spielklasse. Zuletzt hatte Eze für Eyüpspor in 18 Spielen sechsmal getroffen und insgesamt brachte er es in der zweiten türkischen Liga auf beachtliche 33 Tore und 9 Assists in 80 Spielen für Eyüpspor, Ankara Keciörengücü und Adanaspor. Zu Istanbulspor wechselt der 26-Jährige vorerst leihweise. Der Klub liegt in der Süper Lig derzeit auf dem letzten Tabellenplatz und erzielte in 17 Spielen nur 16 Tore.

Andreas Schjelderup

LA, 18, NOR | FC Nordsjaelland – > Benfica Lissabon

Das norwegische Supertalent Andreas Schjelderup wechselt gegen eine Ablösesumme von 14 Millionen Euro von Nordsjaelland zu Benfica und unterschreibt bei den Portugiesen einen Vertrag bis 2028. Der dänische Ex-Klub des Linksaußen ist zudem mit 20% an einem Weiterverkauf beteiligt. Schjelderup machte bereits in der Saison 2020/21 auf sich aufmerksam, als er 16-jährig in der dänischen Liga debütierte und drei Saisontore beisteuerte. Mittlerweile steht der heute 18-Jährige bei 17 Pflichtspieltreffern und fünf Assists in 56 Spielen für Nordsjaelland. In den letzten Monaten hatten auch Borussia Dortmund, Arsenal und Liverpool Interesse an einer Verpflichtung des trickreichen und dynamischen Offensivspielers bekundet.

Anders Dreyer

RA, 24, DEN | FC Midtjylland – > RSC Anderlecht

Der 24-jährige Däne Anders Dreyer verlässt den dänischen Top-Klub Midtjylland ein zweites Mal und wechselt nach Belgien. Bereits im August 2021 war Dreyer um sieben Millionen Euro von Midtjylland zu Rubin Kazan gewechselt, hatte Russland zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine aber wieder verlassen und war zu Midtjylland zurückgekehrt. Erst im vergangenen Sommer kaufte der Klub den verlorenen Sohn um fünf Millionen Euro zurück. Insgesamt brachte es Dreyer für Midtjylland auf 35 Tore und 29 Assists in 110 Spielen. Nun schließt sich Dreyer dem RSC Anderlecht an, der nur 3,5 Millionen Euro Ablöse für den zweifachen dänischen Internationalen bezahlen wird. Im Sommer 2018 war Dreyer auch als möglicher Neuzugang beim SK Rapid im Gespräch.