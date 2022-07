Inter Mailand rüstet weiter auf, Tolisso kehrt nach fünf Jahren nach Lyon zurück

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Henrikh Mkhitaryan

OM, 33, ARM | AS Roma – > Inter Mailand

Inter Mailand holt die armenische Fußballerlegende Henrikh Mkhitaryan. Der 95-fache Nationalspieler seines Landes kommt ablösefrei von der AS Roma und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Der routinierte Offensivspieler, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist, war zuletzt unter José Mourinho Stammspieler bei den Giallorossi und gewann die UEFA Europa Conference League, wenngleich er sich im Finale gegen Feyenoord Rotterdam bereits früh verletzte und ausgewechselt werden musste. In insgesamt drei Saisonen bei der Roma kam Mkhitaryan auf 29 Tore und 28 Assists in 117 Spielen. Zuvor hatte der mittlerweile 33-Jährige für Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund und Shakhtar Donetsk gespielt.

Andre Onana

TW, 26, CMR | Ajax Amsterdam – > Inter Mailand

In der vergangenen Saison verlor der kamerunische Keeper Andre Onana seinen Stammplatz bei Ajax Amsterdam an den routinierten Remko Pasveer und mit Maarten Stekelenburg war ein weiterer abgebrühter Routinier vor ihm. Deshalb kam Onana 2021/22 nur auf zehn Einsätze für Ajax und sein Vertrag wurde nicht verlängert. Wie Mkhitaryan und Königstransfer Lukaku wechselt auch Onana nun zu Inter Mailand und unterschreibt bis 2027. Der 30-fache Nationalspieler, der in Barcelonas „La Masia“ lernte, kommt ablösefrei. Zuvor war der Kameruner auch mit Arsenal, Monaco und Dortmund in Verbindung gebracht worden. Stattdessen soll er nun aber mittel- bis langfristig zum Nachfolger des bosnischen Routiniers Samir Handanovic bei Inter werden.

Emre Mor

RA, 24, TUR/DEN | Fatih Karagümrük – > Fenerbahce Istanbul

Disziplinlosigkeit brachte die Karriere des dänisch-türkischen Megatalents Emre Mor bereits früh ins Stocken. Der mittlerweile 24-jährige Rechtsaußen floppte bei Dortmund, Celta Vigo, sowie bei seinen Leihgeschäften mit Galatasaray und Olympiakos. Erst in der vergangenen Saison wurde Mor erstmals Stammspieler und kam in 29 Spielen für den türkischen Klub Fatih Karagümrük auf sechs Tore und vier Assists. Der Süper-Lig-Klub verpflichtete Mor nun fest, nur um ihn gleich anschließend an Fenerbahce Istanbul weiterzuverkaufen, wo er nun auch auf lange Sicht Fuß fassen will.

Corentin Tolisso

ZM, 27, FRA | FC Bayern München – > Olympique Lyon

Nach fünf Jahren bei Bayern München kehrt Corentin Tolisso zu seinem Ex-Klub Lyon zurück. Die Franzosen hatten einst 47 Millionen Euro Ablöse von den Bayern erhalten und seitdem wurde der zentrale Mittelfeldspieler fünfmal deutscher Meister, Weltmeister und gewann die Champions League. Stammspieler war der mittlerweile 27-Jährige aber nur zu Beginn seiner Bayern-Zeit und vier Jahre lang war er für die Münchner nur ein Ergänzungsspieler, weshalb sein Vertrag nun nicht verlängert wurde. Zahlreiche Verletzungen, unter anderem ein Kreuzbandriss im Jahr 2018, warfen den 28-fachen französischen Nationalspieler immer wieder zurück und so kam es, dass er nun ablösefrei nach Lyon zurückwechseln darf. Bei seinem Jugendklub unterschrieb der togolesisch-stämmige Franzose einen Vertrag bis 2027.