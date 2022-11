Megatalent-Update (13): Ilias Akhomach, der Musterschüler aus La Masia

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue...

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue Serie starten, sehen wir uns zuvor in kompakten Artikeln an, was aus den Spielern wurde, die wir in unseren ersten beiden Serien vorgestellt haben. Mittlerweile sind wir bei den größten Talenten aus dem Jahrgang 2004 angekommen.

Im dreizehnten Artikel des „Was wurde aus“-Roundups sehen wir uns die Spieler Elezi, Almeida, Collins, Bostan und Akhomach an, die wir erstmalig im März 2021 vorstellten.

Dashmir Elezi spielt unverändert für den nordmazedonischen Klub Shkendija Tetovo. Der Angreifer, der am 21. November seinen 18. Geburtstag feiern wird, ist mittlerweile Mitglied der U21-Nationalmannschaft seines Landes und kam für Shkendija in 62 Spielen auf zehn Tore und fünf Assists. Die laufende Saison verläuft für Elezi allerdings etwas schleppend, was auch mit den eher schwachen Leistungen seines Klubs zu tun hat. Seit unserer Erstvorstellung im März 2021 hat sich für Elezi noch nicht vieles verändert.

Entwicklungsfaktor: 5 von 10

Diego Almeida macht die für die „La Masia“ klassischen Entwicklungsschritte mit und steigt in der Jugendhierarchie des FC Barcelona Stück für Stück auf. Mittlerweile ist er eine feste Größe in der U19, debütierte für die zweite Mannschaft und spielt in der UEFA Youth League. Der 18-jährige Innenverteidiger, dessen Eltern aus Ecuador stammen, bestritt zudem im Alter von 17 Jahren ein Länderspiel – für die Heimat seiner Eltern. Für das ecuadorianische Team spielte er in einem Freundschaftsspiel gegen El Salvador eine Viertelstunde lang. Somit könnte er auch noch einen Verbandswechsel vollziehen und für Spanien spielen, wo er auch schon die Nachwuchsnationalteams durchlief. Allerdings scheint sich Almeida auch die Option Ecuador offen zu halten.

Entwicklungsfaktor: 6 von 10

Nnamdi Collins ist mittlerweile Kapitän in Dortmunds starker U19-Mannschaft und eine feste Stütze in der U19-Nationalelf Deutschlands. Der umsichtige und kampfkräftige Innenverteidiger steht weiterhin auf der Liste mehrerer englischer Premier-League-Klubs und könnte im kommenden Sommer zu einem sehr interessanten Transferziel werden, weil sein Vertrag beim BVB ausläuft. Der nigerianisch-stämmige 18-Jährige bestritt für die Nachwuchsmannschaften Dortmunds bereits 65 Spiele, sollte aber auch bald den Sprung in die zweite Mannschaft schaffen, um in absehbarer Zeit höher hinaus zu kommen.

Entwicklungsfaktor: 6 von 10

Melih Bostan kam seit unserer Vorstellung im März 2021 noch nicht entscheidend weiter. Der 18-jährige Mittelstürmer stieg lediglich aus der U17 in die U19 von Fenerbahce auf und debütierte in den U18- und U19-Nationalteams der Türkei. Im vergangenen März wurde sein Vertrag bei Fenerbahce bis Sommer 2027 verlängert und bei drei Gelegenheiten stand er bereits im Matchkader der Kampfmannschaft. Für die U19-Mannschaft des türkischen Großklubs traf er in 22 Spielen 15-mal. Für Bostan heißt es nun schlichtweg: Geduldig sein.

Entwicklungsfaktor: 5 von 10

Ilias Akhomach gilt als einer der besten inversen Winger Spaniens und ist nun U19-Teamkapitän des Landes. Der mittlerweile 18-jährige, marokkanisch-stämmige Linksfuß konnte sich mittlerweile in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona etablieren und kam auch schon zu drei Einsätzen für die Kampfmannschaft. Sein Vertrag in Barcelona endet im Sommer 2023, allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass Akhomach gehalten und schließlich zu einem anderen LaLiga- oder LaLiga2-Klub verliehen werden soll. Die Entwicklung des Rechtsaußen macht jedenfalls Lust auf mehr.

Entwicklungsfaktor: 7 von 10