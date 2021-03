Megatalente Jahrgang 2004 (5): Nnamdi Collins

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Nnamdi Collins

IV, 17 (10.1.2004), GER | Borussia Dortmund U19

Im Nachwuchs des BVB spielt aktuell ein Innenverteidiger, bei dem es nur schwer vorstellbar ist, dass er keine große Karriere hinlegen wird. Beim 17-jährigen Nnamdi Collins sind sich alle Beobachter einig, dass nur Verletzungen einer Weltkarriere im Weg stehen können. Von den Dortmunder Fans wird der Youngster bereits jetzt als „neuer Van Dijk“ gefeiert.

Collins ist der Sohn nigerianischer Einwanderer und wurde in Düsseldorf geboren. Im Alter von 12 Jahren übersiedelte er aus dem Nachwuchs der Fortuna in die Talenteschmiede des BVB. Aktuell spielt Collins für die U19-Mannschaft der Dortmunder und durchlebt wie viele andere deutsche Talente derzeit ein „verlorenes Jahr“, weil die A- und B-Junioren-Bundesliga jeweils wegen Corona ausgesetzt ist. Dennoch gab es im letzten Jahr ein Erfolgserlebnis für Collins: Sein Vertrag in Dortmund wurde bis 2023 verlängert. Michael Zorc betonte, dass man den Innenverteidiger Schritt für Schritt an den Profibereich heranführen wolle.

Für gewöhnlich sollte es bis dahin auch nicht mehr lang dauern. Der 191cm große Innenverteidiger besticht in der Jugend mit seiner enormen Präsenz. Im Zweikampf ist in seiner Altersklasse kaum ein Kraut gegen ihn gewachsen. Am Ball sind seine unwiderstehlichen Vorstöße, phasenweise bis ins offensive Mittelfeld, nur schwer zu verteidigen. Das nigerianisch-stämmige Supertalent gilt bereits jetzt als einer der schnellsten Defensivspieler weltweit. Die „Bild“ verglich seine Schnelligkeit zuletzt mit der von Pierre-Émerick Aubameyang – nur dass Collins eine völlig andere Statur mitbringt. Er ist zudem einer der besten Kopfballspieler seines Jahrgangs und zudem sowohl mit links, als auch rechts passsicher. Mit dem U17-Nationalspieler haben die Dortmunder einen unglaublich athletischen Leader in ihren Reihen und schon in der kommenden Saison sollte man bereits etwas mehr – auch im Mainstream – über Collins lesen.

Dortmund setzte sich mit der letztjährigen Vertragsverlängerung gegen beinharte Konkurrenz durch. Der Chelsea FC und auch Manchester City wollten den jungen Deutschen bereits verpflichten. Collins würde perfekt in die physische und schnelle Premier League passen. Angesichts seines Fähigkeitenprofils wäre es durchaus verwunderlich, wenn es den Abwehrspieler im Laufe seiner Karriere nicht irgendwann in die englische Liga verschlagen würde. Der nächste Step für den dominanten Defensivmann ist aber die Kampfmannschaft des BVB.