Megatalente Jahrgang 2005 (4): Désiré Doué

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Désiré Doué

OM, 17 (3.6.2005), FRA – Stade Rennes

Der frischgebackene französische U19-Teamspieler Désiré Doué ist ein neues Juwel aus dem Land des Fußballweltmeisters. Und bei seinem Stammklub Stade Rennes machte er bereits seine ersten Schritte in der französischen Ligue 1.

Doué ist ein Sohn ivorischer Einwanderer und kickt in Rennes seit er sechs Jahre alt ist. Und so lange ist das noch nicht her, denn im Juni feierte der Mittelfeldspieler erst seinen 17. Geburtstag und ist dennoch schon ein vollwertiges Kadermitglied beim starken Ausbildungsklub.

Doué ist ein Spielmachertyp, der sich auf der Zehn am wohlsten fühlt bzw. dort auch in den französischen Nachwuchsauswahlen zumeist zum Einsatz kam. In Rennes hingegen spielt er eher einen Achter-Zehner-Hybrid, um das Spiel vor sich zu haben. Sowohl mit, als auch gegen den Ball kann Doué das Spiel sehr gut lesen, glänzt mit cleveren Schnittstellen- und Durchsteckpässen und einer enorm engen Ballführung. Dies ist eine große Stärke des Youngsters, die er allerdings derzeit auch so ausspielen kann, wie er es gerne hat. Doué löst sehr viel mit seiner Technik, hat aber in Ballbesitz noch Probleme, wenn seine Gegenspieler ihre Physis entgegenstellen. Dies wird in den nächsten Monaten und Jahren wohl auch vermehrt auftreten, allerdings sollte auch das eine Herausforderung sein, die sich der 181cm große Mittelfeldmann erfolgreich stellen könnte.

Auch Doués älterer Bruder, der 20-jährige Rechtsverteidiger Guéla Doué, spielt für Stade Rennes. Der jüngere der beiden konnte sich aber schneller ins Team integrieren. Bisher reichte es zwar nur für kurze Einsätze, derer allerdings 14, garniert mit seinen ersten drei Toren in der Ligue 1 und auch in der Europa League. Zuvor hatte Doué für die zweite Mannschaft gerademal zehn Spiele bestritten.

Starpotential: 7 von 10