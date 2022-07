Möglicher Rapid-Gegner gibt Stammspieler ab, PL-Klubs rüsten auf

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Clément Lenglet

IV, 27, FRA | FC Barcelona – > Tottenham Hotspur

Vier Jahre lang kickte der Franzose Clément Lenglet nun für den FC Barcelona – aber richtig glücklich wurde der Innenverteidiger in Katalonien nie. Im französischen Nationalteam konnte er von Barcelona aus nie wirklich Fuß fassen und auch bei der Blaugrana war er immer wieder für Leistungsschwankungen gut. Barcelona hat mit dem Dänen Andreas Christensen inzwischen einen neuen Innenverteidiger verpflichtet und so wird Lenglet, der bei Barca noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, an Tottenham Hotspur verliehen.

Cheick Doucouré

DM, 22, MLI | RC Lens – > Crystal Palace

Der malische Nationalspieler Cheick Doucouré ist ebenfalls neu in der Premier League. Der kampfstarke Sechser schließt sich nach 4 ½ Jahren in Lens, in denen er fast durchgängig Stammspieler war, Crystal Palace unter Trainer Patrick Vieira an. Palace zahlt stolze 21,3 Millionen Euro Ablöse für den 22-Jährigen und bindet ihn bis 2027. Auch Everton und der VfL Wolfsburg waren am Malier interessiert, aber die Chance auf regelmäßige Einsätze schien am Ende den Ausschlag für den Wechsel zu den Londonern gegeben haben. Doucouré ist damit der teuerste Export in der Vereinsgeschichte des RC Lens.

Neco Williams

RV, 21, WAL | Liverpool FC – > Nottingham Forest

Nachdem das walisische Top-Talent Neco Williams zuletzt bereits ein halbes Jahr erfolgreich an Fulham verliehen war, verlässt der Rechtsverteidiger Liverpool nun fix und heuer bei Aufsteiger Nottingham Forest an. Forest sicherte sich die Dienste des 21-Jährigen bis 2026 und bezahlt 20 Millionen Euro Ablöse an die Reds. Der Premier-League-Rückkehrer investierte damit bereits knapp 70 Millionen Euro in neue Spieler, nachdem man bereits Awoniyi (Union Berlin), Niakhaté (Mainz), Biancone (Troyes) und Richards (Bayern München) an Land zog. Für die Kampfmannschaft von Liverpool bestritt Williams gerademal 33 Spiele, während er in den letzten zwei Jahren für die walisische Nationalmannschaft stolze 21-mal auf dem Platz stand und somit klar gesetzt ist.

Joseph Ceesay

RA/RV, 24, SWE/GAM | Lechia Gdansk – > Malmö FF

Rapids möglicher bzw. wahrscheinlicher erster Europacupgegner in der neuen Saison, Lechia Gdansk aus Polen, gibt einen Stammspieler ab. Der gambisch-stämmige Schwede Joseph Ceesay wechselt nach Malmö und unterschreibt einen Vertrag bis Jahresende 2026. Ceesay wechselte vor 1 ½ Jahren aus Schweden zu den Danzigern und war seitdem weitgehend Stammkraft. Seine Flexibilität kam ihm dabei zugute, denn der 24-Jährige kam gleichermaßen als Rechtsaußen, wie als Rechtsverteidiger bzw. rechter Flügelverteidiger zum Einsatz und half gelegentlich auch links aus. Beim 4:1-Sieg von Lechia Gdansk über den nordmazedonischen Vertreter Akademija Pandev stand er bereits nicht mehr im Kader der Polen. Ganz unumstritten war Ceesay aufgrund seiner mangelnden Effizienz aber nicht, weshalb er wohl kein unersetzlicher Abgang bei Lechia Gdansk ist.