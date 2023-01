Neue Klubs für Ex-Austrianer Holzhauser und Friesenbichler, Chelsea leiht Joao Felix

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Joao Felix

ST, 23, POR | Atlético Madrid – > Chelsea FC

Der Portugiese Joao Felix wechselte einst um unglaubliche 127 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atlético Madrid, aber im fordernden Simeone-System konnte der flexible Offensivspieler nie das Potential abrufen, das man von ihm erwartete. Nun wechselt der 23-Jährige leihweise in die Premier League: Chelsea bezahlt elf Millionen Euro Leihgebühr, um Joao Felix bis zum Saisonende auszuleihen. Es ist eine ausgesprochen teure Leihe, auch wenn man bedenkt, dass Chelsea auf den Portugiesen, der in Madrid noch Vertrag bis 2027 hat, keine Kaufoption besitzt. Da sich die Blues derzeit aber nur auf dem zehnten Rang der englischen Premier League befinden und zahlreiche Spieler verletzt sind, musste eine schnelle Lösung her, die man schließlich im 28-fachen Teamspieler gefunden haben will.

Raphael Holzhauser

ZM, 29, AUT | Oud-Heverlee Leuven – > TSV 1860 München

Der Ex-Austrianer Raphael Holzhauser wechselt nach acht Jahren zurück nach Deutschland. Der 29-Jährige, der zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei der Austria im Gespräch war, verlässt Belgien nach 3 ½ Jahren und wechselt leihweise von Leuven zu 1860 München. Bei Beerschot war Holzhauser drei Jahre lang ein absoluter Leistungsträger, aber bei Oud-Heverlee Leuven konnte er sich nie richtig akklimatisieren. Die Münchner Löwen verpflichten den zweifachen ÖFB-Teamspieler nun leihweise und halten zudem eine Kaufoption auf den zentralen Mittelfeldspieler. 1860 spielt derzeit in der 3. Liga und liegt auf dem sechsten Rang, womit man noch alle Chancen auf den Aufstieg in die zweite deutsche Bundesliga hat. Der Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz beträgt derzeit nur drei Punkte.

Kevin Friesenbichler

ST, 28, AUT | Rigas FS – > Lechia Gdansk

Ein anderer Ex-Austrianer kehrt nach 8 ½ Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurück: Kevin Friesenbichler verlässt die Rigas Futbolas Skola und wechselt nach Polen zu Lechia Gdansk, wo er einen Vertrag bis Sommer 2026 unterzeichnete. Bereits in der Saison 2014/15 war von seinem damaligen Klub Benfica Lissabon an Lechia Gdansk verliehen worden, wobei der 185cm große Angreifer in 16 Spielen fünf Tore erzielte. Für den lettischen Meister von 2021 erzielte Friesenbichler zuletzt 16 Tore und 13 Assists in 63 Partien. Mehr Spiele als für Rigas FS bestritt Friesenbichler nur für die Wiener Austria.

Casper Tengstedt

ST, 22, DEN | Rosenborg BK – > Benfica

Benfica Lissabon sichert sich die Dienste des dänischen Angreifers Casper Tengstedt und bezahlt für ihn vorerst 9,5 Millionen Euro an den norwegischen Klub Rosenborg. Die Ablösesumme kann jedoch noch anhand von Boni auf 12 Millionen anwachsen und „RBK“ hält eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15%. Rosenborg hatte den 184cm großen Mittelstürmer erst im vergangenen August um eine Million Euro vom AC Horsens geholt. In nur 14 Spielen für den norwegischen Großklub erzielte Tengstedt unglaubliche 15 Tore und neun Assists. Pro Scorerpunkt benötigte Tengstedt demnach nur etwa 50 Minuten. Bei Benfica unterschrieb der ehemalige dänische U21-Teamspieler nun einen Vertrag bis 2028.