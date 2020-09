Salzburgs Mensah wechselt nach Portugal, Man United holt Van de Beek

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Aleksey Miranchuk OM,...

Aleksey Miranchuk

OM, 24, RUS | Lokomotiv Moskau – > Atalanta Bergamo

Der russische Nationalspieler Aleksey Miranchuk geht den nächsten Karriereschritt und wechselt in die Serie A. Atalanta Bergamo, das große Überraschungsteam der Vorsaison, legte 14,5 Millionen Euro auf den Tisch und stattete Miranchuk mit einem Vertrag bis 2025 aus. Miranchuk war zuletzt 7 ½ Jahre Bestandteil einer erfolgreichen Mannschaft von Lok Moskau – sein Zwillingsbruder Anton spielt weiterhin beim Eisenbahnerklub der russischen Hauptstadt. Aleksey Miranchuk, der im Oktober seinen 25.Geburtstag feiern wird, absolvierte 228 Partien für Lok und erzielte dabei 43 Tore und 45 Assists. Er holte einen russischen Meistertitel und drei Pokalsiege.

Karol Linetty

ZM, 25, POL | Sampdoria Genua – > FC Turin

Der FC Turin verstärkt sich mit dem polnischen Mittelfeldspieler Karol Linetty. Der 23-fache Nationalspieler kommt um 7,5 Millionen Euro von Sampdoria Genua und unterschrieb bis Sommer 2024. Linetty wechselte vor vier Jahren um knapp drei Millionen Euro von Lech Posen zu „Samp“ und bestritt seitdem 132 Spiele für den Klub, in denen er elf Tore und dreizehn Assists beisteuerte. Zuletzt war der umsichtige Box-to-Box-Midfielder auch als Neuzugang bei der TSG 1899 Hoffenheim und bei Borussia Mönchengladbach im Gespräch, entschied sich dann aber doch für einen Verbleib in Italien.

Donny van de Beek

OM, 23, NED | Ajax Amsterdam – > Manchester United

Ajax Amsterdam verliert einen weiteren Top-Mann aus der eigenen Jugend, freut sich aber über den nächsten warmen Geldregen. Nachdem man bereits Hakim Ziyech um 40 Millionen Euro an Chelsea verkaufte, erhält man nun noch einmal dieselbe Summe von Manchester United, das Donny van de Beek für fünf Jahre bindet. Es sind nur noch die sportmedizinischen Tests ausständig und die Ablöse für den 23-Jährigen könnte durch Boni noch auf 45 Millionen ansteigen. Der neunfache niederländische Nationalspieler stieß im Alter von elf Jahren zum Ajax-Nachwuchs und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der Amsterdamer. Für die Kampfmannschaft bestritt Van de Beek 175 Spiele, erzielte 41 Tore und 34 Assists. Zuletzt waren auch Newcastle United und der FC Everton an einer Verpflichtung des Box-to-Box-Midfielders interessiert.

Gideon Mensah

LV, 22, GHA | Red Bull Salzburg – > Vitoria Guimaraes

Der ghanaische Teamspieler Gideon Mensah wird erneut von Red Bull Salzburg ins Ausland verliehen. In den letzten Jahren kickte der Linksverteidiger zuerst leihweise für Sturm Graz, dann in Belgien für Zulte Waregem. Zuletzt war der 22-Jährige heiß umworben und stand etwa bei Hertha BSC, Stade Reims, Saint-Étienne, den belgischen Klubs Brügge, Anderlecht und Genk, sowie beim FC Porto, Sporting Lissabon und Braga auf der Liste. Mensah entschied sich nun tatsächlich für einen Wechsel nach Portugal und kommt bei Vitoria Guimaraes unter, wo er vorerst leihweise für ein Jahr andockt. Der Vorjahressiebte der portugiesischen Liga hält zudem eine Kaufoption: Um 2,2 Millionen Euro könnte Vitoria den Salzburg-Linksverteidiger fix verpflichten. Für die Bullen bestritt Gideon Mensah kein einziges Pflichtspiel. Beim SK Sturm brachte er es auf 15 Pflichtspieleinsätze. Sein Vertrag in Salzburg würde noch bis Sommer 2024 laufen.