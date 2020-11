Analyse: Ideenloses Barca beißt sich an Atletico die Zähne aus

Am 10. Spieltag von La Liga empfing Atletico Madrid den FC Barcelona zum Topspiel der Runde. Atletico ging mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in...

Am 10. Spieltag von La Liga empfing Atletico Madrid den FC Barcelona zum Topspiel der Runde. Atletico ging mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in die Partie, sind sie doch das bis dato einzige ungeschlagene Team der Liga. Saisonübergreifend setzte es sogar schon 23 Spiele lang keine Niederlage mehr. In den bisher gespielten 7 Runden der Saison mussten sie lediglich 2 Gegentore hinnehmen. Dies spricht für die gewohnt stabile Defensivarbeit der Elf von Cheftrainer Diego Simeone. Allerdings zeigten die Rojiblancos in der aktuellen Saison auch im Offensivspiel eine beachtliche Weiterentwicklung.

Der FC Barcelona hingegen startete holprig in die neue Saison. In 7 Spielen gab es nur 3 Siege, zwischenzeitlich war man sogar 4 Spiele am Stück sieglos. Vor der Länderspielpause konnte man sich mit einem 5:2-Heimsieg gegen Real Betis ein wenig Luft verschaffen, bevor der schwere Gang ins Wanda Metropolitano anstand. Hoffnung gab der Blaugrana die Bilanz gegen Atletico: Die letzten 20 (!) direkten Duelle gingen nicht verloren. Barca gewann 14 dieser Spiele und musste sich sechs Mal mit einem Unentschieden begnügen.

Diese Serie sollte aber an diesem Samstagabend in Madrid ein Ende finden – Atletico gewann in einem taktisch geprägten Spiel knapp aber verdient mit 1:0 durch ein Tor von Yannick Carrasco.

Auf intensive Anfangsphase folgt Pattstellung

In der Anfangsviertelstunde gab es Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Antoine Griezmann konnte eine Hereingabe von Ousmane Dembélé nicht aufs Tor bringen. Auf der anderen Seite waren es zuerst Saul Niguez mit einem Schuss von der Strafraumgrenze und dann Marcos Llorente mit einem Lattenschuss, die für Gefahr für das Tor von Marc Andre ter Stegen sorgen konnten.

Nach dieser ereignisreichen Anfangsphase beruhigte sich das Geschehen zunehmend, wodurch die taktischen Komponenten immer mehr zum Vorschein kam.

Atletico Madrid agierte gegen den Ball in einer 5-3-2-Grundordnung. Kieran Trippier auf rechts und Yannick Carrasco auf links agierten als Wingbacks und beackerten den jeweiligen Flügel. Vor den drei Innenverteidigern Mario Hermoso, Jose Gimenez und Stefan Savic schickte Simeone die drei zentralen Mittelfeldspieler Saul Niguez, Koké und Marcos Llorente ins Rennen. An vorderster Front agierten Youngster Joao Felix und Angel Correa.

Ziel der Heimischen war es eindeutig, das Zentrum mit drei Innenverteidigern, drei zentralen Mittelfeldspielern und zwei zentralen Stürmern zu verdichten und dem Gegner dort keine Räume zu geben. Vor allem die beiden Sechser Barcas, Frenkie de Jong und Miralem Pjanic, sollten nicht ins Spiel finden.

Der FC Barcelona agierte wie schon in der Vorwoche gegen Real Betis in der Offensive in einer 3-2-5-Anordnung. Den Dreieraufbau übernahmen wieder Lenglet im linken Halbraum, Piqué im Zentrum und Sergi Robert im rechten Halbraum. Davor agierten die bereits erwähnten de Jong und Pjanic. Als Breitengeber agierten Jordi Alba auf links und Ousmane Dembélé auf rechts. Im Zentrum positionierten sich der nominelle linke Mittelfeldspieler Pedri sowie Antoine Griezmann und Kapitän Lionel Messi. Die beiden Letztgenannten besetzten allerdings oft den gleichen Raum und standen sich somit immer wieder gegenseitig auf den Füßen, wie man an der realtaktischen Aufstellung Barcas erkennen kann.

Besonders auffällig ist die Positionierung Messis (10) und Griezmanns (7).

Das Zentrum ist dicht

Gegen den Ball formierten sich die Katalanen in ihrem gewohnten 4-4-2 mit Messi und Griezmann an vorderster Front. Auch Barca setzte es sich zum Ziel die Räume im Zentrum zu schließen, damit die Madrilenen hier nicht durch durchbrechen konnten. So sollte speziell Joao Felix kaum zur Geltung kommen. Der portugiesische Youngster spielte in dieser Begegnung auch eine entsprechend untergeordnete Rolle.

Barca hatte über die gesamte Spielzeit mehr Ballbesitz – zur Pause waren es 58%. Allerdings konnte die Blaugrana kaum gefährlich vor das Tor von Jan Oblak kommen. Dies lag zum einen an der starken Defensivleistung der Hausherren, zum anderen aber auch an Barca selbst.

Atletico ließ den Gegner in deren Aufbaudrittel gewähren und zog sich in ein Mittelfeldpressing zurück. Als Pressingauslöser wurde der Pass vom Halbverteidiger zurück zum zentralen Aufbauspieler Piqué gewählt, der in diesem Fall vom ballnahen Stürmer unter Druck gesetzt wurde. Der ballferne Angreifer wartete auf das Zuspiel auf den anderen Halbverteidiger Barcas, um dieses dann zu attackieren. Gleichzeitig stellte er auch den ballnahen Sechser in den Deckungsschatten. Der im Halbraum positionierte zentrale Mittelfeldspieler agierte optionsorientiert dahinter: Sollte der Ball auf den Sechser doch möglich sein war er es, der Druck auf ihn ausübte. Wenn der Ball zum etwas tiefer positionierten Breitengeber kam war es ebenfalls seine Aufgabe, diesen zu pressen. In diesem Fall schoben seine beiden Nebenmänner konsequent nach, um das Zuspiel vom Flügel ins Zentrum zu unterbinden. Wenn Barcas Breitengeber eine höhere Position einnahm wurde dieser vom jeweiligen Wingback Atleticos in Empfang genommen.

Hier ist es Llorente (#14), der optionsorientiert agiert und sowohl für das Zuspiel auf Frenkie de Jong (#21) als auch Jordi Alba (#18) bereit ist.

Naturgemäß ergeben sich im 5-3-2 Atleticos Räume auf den Flügeln für die Gäste. Diese konnten sie nutzen, um sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen und den Gegner in ein situatives Abwehrpressing zu zwingen. Für die Simeone-Elf stellte dies allerdings kein Problem dar, ist das tiefe Verteidigen doch seit jeher ihre Paradedisziplin. Im tiefen Abwehblock gabs eine leichte Anpassung im gruppentaktischen Verhalten der beiden Angreifer Joao Felix und Angel Correa. Sie konzentrierten sich jetzt vermehrt darauf, de Jong und Pjanic in den Deckungsschatten zu stellen und somit weniger Druck auf die erste Aufbaulinie Barcas auszuüben. So entstand eine immense vertikale Kompaktheit im Defensivblock Atleticos, welche die Zwischenlinienräume für Barca nahezu unbespielbar machte. Die Katalanen waren also gezwungen ihre Ballvorträge über die Flügel zu gestalten. Oftmals wurde in der Hälfte des Gegners von Flügel zu Flügel kombiniert, ohne Lücken im Zentrum aufreißen oder einen Durchbruch auf der Außenbahn erreichen zu können. Am ehesten war es noch Dembélé auf rechts, der das eine oder andere Mal für Gefahr sorgte. So auch bei der eingangs erwähnten Chance von Griezmann in der Anfangsphase. Mit Fortdauer des Spiels ließ sich auch Lionel Messi immer mehr in die freien Räume auf den Flügeln fallen, um mehr Ballkontakte zu bekommen. Messi war es auch, der mit Abstand die meisten Flanken aller Akteure auf dem Feld schlug – 9 an der Zahl.

Die Hauptprobleme im Offensivspiel Barcas

Aufgrund der Tatsache, dass das Angriffsspiel der Gäste vom Gegner oft auf den Flügel geleitet wurde kamen die beiden Sechser de Jong und Pjanic so gut wie überhaupt nicht ins Spiel. Vor allem die gegnerbindenden und raumübergreifenden Dribblings von Frenkie de Jong vermisste man in dieser Partie schmerzlich. Anders als noch im letzten Spiel gegen Betis kippte er auch nicht seitlich ab, um den Ball in einer etwas tieferen Position zu bekommen und dann dynamisch in Richtung der drei zentralen Mittelfeldspieler zu dribbeln, um so Räume für seine Mitspieler zu öffnen.

Atletico nahm die beiden Sechser Barcas geschickt aus dem Spiel, wodurch die zentrale Bindung zwischen der Dreier-Aufbaulinie und den 5 Spielern an der letzten gegnerischen Verteidigungslinie nicht vorhanden war. So sahen sich Lenglet, Piqué und Sergi Roberto oft gezwungen das Spiel über die Flügel zu eröffnen, wo es oft zu einer 1 gegen 1-Situation kam. Dort musste oft abgedreht und wieder nach hinten gespielt werden, um auf die andere Seite zu verlagern. Das Passspiel war allerdings zu behäbig bzw. blieben die Spieler oft zu lange am Ball. So konnte Atletico problemlos verschieben und die gefährlichen Räume schließen.

Das zweite große Problem in Barcas Angriffsspiel war der fehlende Tiefgang. Mit Pedri, Messi und Griezmann hatte man drei Akteure an der letzten Linie positioniert, die es bevorzugen in den Zwischenlinienraum abkippen, um sich die Bälle dort zu holen. In solchen Fällen wurden sie konsequent vom nächsten Innenverteidiger der Madrilenen verfolgt, womit die Ballverarbeitung nach vorne unmöglich war. Die sich dahinter ergebenden Räume wurden dann aber von den anderen beiden Spielern selten angelaufen. Diese fehlenden Tiefenläufe machten es der Fünferkette Atleticos leicht, die vertikale Kompaktheit zu ihren Vordermännern zu halten, da sie locker die Höhe halten konnten.



Messi kommt dem ballführenden Spieler entgegen und zieht damit seinen direkten Gegenspieler Savic (#15) aus der Abwehrkette. Somit ergibt sich ein großer Raum hinter den beiden, der von Pedri (#16) ideal mittels Tiefenlauf attackiert werden könnte, der allerdings ausbleibt.

An der letzten Linie agierten im somit drei nahezu idente Spielertypen. Gegen Betis war mit Ansu Fati noch ein Spieler in diesem Räum positioniert, der mehr die Tiefe sucht. Dieses Element fehlte allerdings dieses Mal im Spiel Barcas. Somit hatte man zwar viel Ballbesitz konnte aber wenig bis kein Kapital daraus schlagen.

Ganz im Gegensatz zu den Rojiblancos – aus der 3-2-5-Anordnung im Ballbesitz waren immer wieder Tiefenläufe zu erkennen. Entweder durch Mittelstümer Angel Correa, um die gegnerische Viererkette Richtung Tor zu drücken und den Raum davor für nachrückende Spieler zu öffnen. Alternativ dazu waren es auch die Spieler aus der Etappe wie zum Beispiel Marcos Llorente, die die Tiefe attackierten. Dies geschah meist, nachdem Correa dem ballführenden Spieler entgegenlief, um seinen direkten Gegenspieler aus der Viererkette mitzuziehen und somit den Raum dahinter zu öffnen. So entstand auch die Möglichkeit in der elften Minute, die zum Lattenschuss von Llorente führte.

Führungstreffer kurz vor der Pause sorgt für die Entscheidung

Auffallend bei Atletico war, dass sie sich nach Ballgewinn oft aus dem Gegenpressing der Gäste befreien konnten, auch in heiklen Zonen wie beispielsweise am bzw. im eigenen Sechzehner. Meist gelang dies durch Einzelaktionen, durch welche ein oder mehrere Gegenspieler überspielt werden und so der unmittelbare Druck abgewendet werden konnte.

Eine dieser Einzelaktionen war auch die Grundlage für das entscheidende Tor dieses Spiels. Hermoso konnte mit einer Finte Griezmann am eigenen Sechzehner aussteigen lassen und dann den Ball longline Richtung letzter Linie chippen. Nach individuellen Fehlern von Piqué und Schlussman ter Stegen konnte Carrasco die Umschaltsituation zum Goldtor nützen.

Dieses Tor spielte Atletico natürlich in die Karten. Im zweiten Durchgang änderte sich an den Grundausrichtungen beider Mannschaften wenig bis nichts. Atletico erlangte die Spielkontrolle mit zweierlei taktischen Mitteln. Einerseits schaffte man es weiterhin, sich in der phasenweise in der gegnerischen Hälfte Barcas festzusetzen. Barca ließ weiterhin nicht viel über das Zentrum zu, allerdings war Atletico auch nicht mehr darauf aus, um jeden Preis vor das gegnerische Tor zu kommen. Auch sie kombinierten sich von einem Flügel zum anderen. Meist lockten man den gegnerischen Defensivblock auf eine Seite, um dann mittels langen Diagonalbällen zu verlagern. Selten versuchte man in weiterer Folge Richtung Tor zu kommen. Man ließ den Block der Katalanen eher verschieben, um dann wieder ins Zentrum bzw. zurück zu spielen und dann erneut das Spiel zu verlagern. Durch den sich im Vergleich zur ersten Halbzeit häufenden Ballbesitzanteil konnte einiges an Zeit gewonnen werden.

Je länger das Spiel dauerte desto mehr kam das zweite taktische Mittel zur Geltung – der ebenfalls bereits in Halbzeit 1 praktizierte tiefe Abwehrblock, den Barca an diesem Abend spielerisch nicht knacken konnte.

Barca hatte zwar über die gesamten 90 Minuten mehr Abschlüsse als der Gegner zu verzeichnen, die meisten davon waren allerdings Schüsse von außerhalb des Sechzehners. Sinnbildlich für die Ideenlosigkeit der Katalanen aus dem Spiel heraus war die größte Chance der Gäste, die Lenglet nach einer Ecke per Kopf vergab.

Auch der einzige Barca-Akteur, der in der ersten Halbzeit zumindest ansatzweise Gefahr ausstrahlte – Ousmane Dembélé – konnte nun keine Akzente mehr setzen. Nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Gerard Piqué in der 62. Minute wurde ihm mit Sergino Dest ein Außenverteidiger zur Seite gestellt, der ihm mit seiner Schnelligkeit im Angriff unterstützen sollte. Der junge US-Amerikaner blieb allerdings ebenso blass.

So verteidigte Atletico den Vorsprung fast schon unaufgeregt und konnte damit die drei Punkte einfahren.

Fazit

Atletico bleibt in dieser Saison nach diesem knappen 1:0-Sieg weiterhin ungeschlagen und kann den Vorsprung auf Barcelona bereits auf 9 Punkte ausbauen. Es ist der erste Sieg von Diego Simeones als Trainer gegen die Katalanen. Eine sehr disziplinierte Defensivleistung gepaart mit guten Ballbesitzphasen ermöglichten den Sieg für die Heim-Elf.

Barca hingegen agierte über weite Strecken offensiv inspirationslos und muss somit die dritte Saisonniederlage hinnehmen. Allen voran durch fehlende Tiefe im Offensivspiel stellte man den Gegner kaum vor Herausforderungen. Trotz einer Mehrzahl an Torabschlüssen konnte man so gut wie nie gefährlich werden, wodurch am Ende eine verdiente Niederlage zu Buche steht.

Mario Töpel, abseits.at