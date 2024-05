Hansi Flick unterschreibt beim FC Barcelona

Der spanische Fußballverein FC Barcelona und Hansi Flick haben sich darauf geeinigt, dass der Deutsche bis zum 30. Juni 2026 Trainer der Kampfmannschaft wird....

Der spanische Fußballverein FC Barcelona und Hansi Flick haben sich darauf geeinigt, dass der Deutsche bis zum 30. Juni 2026 Trainer der Kampfmannschaft wird. Der neue Coach unterzeichnete den Vertrag in der Geschäftsstelle des Vereins in Anwesenheit von Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, Rafa Yuste, erster Vizepräsident für den sportlichen Bereich, und Anderson Luís de Souza, Deco, Sportdirektor des Vereins.

Mit Hansi Flick als Trainer hat sich der FC Barcelona für einen Mann entschieden, der für das hohe Pressing, den intensiven und mutigen Spielstil seiner Mannschaften bekannt ist, mit dem er auf Vereins- und internationaler Ebene sehr erfolgreich war und so ziemlich alles gewonnen hat, was es in der Welt des Fußballs zu gewinnen gibt.

Der 1965 in Heidelberg geborene Flick begann seine Trainerkarriere 1996 als Spielertrainer beim FC Victoria Bammental. Im Jahr 2000 übernahm er das Traineramt in Hoffenheim, wo er fünf Spielzeiten lang blieb, bevor er zu RB Salzburg wechselte und dort Teil des Trainerstabs unter Giovanni Trapattoni und Lothar Matthäus wurde.

Im August 2006 wurde Flick nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann Assistenztrainer von Jürgen Löw bei der deutschen Nationalmannschaft. Löw und Flick führten Deutschland durch eine Aufbauphase und dann bis ins Finale der Europameisterschaft 2008.

2010 erreichte die Mannschaft das WM-Halbfinale, 2012 die gleiche Phase der Europameisterschaft und wurde 2014 in Brasilien Weltmeister.

Nach dem Turniererfolg trat Flick als Assistenztrainer der „Mannschaft“ zurück und übernahm einen Job als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), bevor er 2017 als Sportdirektor nach Hoffenheim zurückkehrte. Im Sommer 2019 kam Flick als Assistent von Nico Kovac zu Bayern München.

Die Bayern entließen den kroatischen Trainer nach nur wenigen Monaten im Amt und Flick wurde zum Interimstrainer der ersten Mannschaft befördert – eine Entscheidung, die die Geschichte des FC Bayern verändern sollte. Nach einem guten Start bestätigte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge Flick bis zum Saisonende in seinem Amt. Flick konnte in seinen ersten 25 Spielen 22 Siege verbuchen und übertraf damit die Zahl von Josep Guardiola, der in seinen ersten 25 Spielen 21 Mal gewann.

Die Saison endete mit dem historischen Triple-Sieg der Münchner, zu dem auch eine schmerzhafte 2:8-Niederlage von Barça in der Champions League gegen Flicks Team gehörte. Der deutsche Trainer wurde von der UEFA als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Nach dem Gewinn der Bundesliga, des DFB-Pokals und der Champions League gewannen die Bayern den deutschen Superpokal, den UEFA-Supercup und die Klub-Weltmeisterschaft und wiederholten damit das Kunststück, das Pep Guardiola 2009 mit Barça gelang.

Stürmer Robert Lewandowski trug seinen Teil zum Erfolg der Mannschaft bei und erzielte unter Flick im Schnitt mehr als ein Tor pro Spiel. In der Saison 2020/21 holte Bayern den Meistertitel, bevor der Trainer dem Verein mitteilte, dass er zur deutschen Nationalmannschaft wechseln würde.

Nach acht Siegen in seinen acht Spielen als Trainer verlor Hansi Flicks Team bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gegen Japan und schied in der Gruppenphase aus dem Turnier aus. Nach weiteren negativen Ergebnissen wurde Flick Monate später als Bundestrainer entlassen.

Pressemeldung FC Barcelona