Kolumbianischer Innenverteidiger im Visier des LASK

Laut den Oberösterreichischen Nachrichten ist der LASK an einem kolumbianischen Innenverteidiger interessiert. Pablo Ortiz hat beim FC Midtjylland einen langfristigen Vertrag, agierte aber in der vergangenen Saison leihweise beim FK Pardubice in der höchsten tschechischen Spielklasse.

Pablo Ortiz machte seine Anfänge beim kolumbianischen Klub CD América de Cali und bestritt insgesamt 21 Partien in der höchsten kolumbianischen Spielklasse sowie fünf Spiele bei der Copa Libertadores.

Im Februar 2022 wechselte er leihweise zum FC Midtjylland in die dänische Liga, wobei sein neuer Klub eine Kaufoption im Vertrag hatte, die sein Klub einige Monate später zog. Nachdem er aber keine Spielpraxis bei den Dänen sammeln konnte, folgten zwei Leihen. Zunächst wechselte er in die zweithöchste Liga Portugals zu C.D. Mafra, wo er jedoch ebenfalls kaum Spielzeit bekam. Anschließend wechselte er leihweise in die tschechische Liga zum FK Pardubice, wo es wesentlich besser lief. Pablo Ortiz avancierte dort zum Stammspieler und bestritt 19 Spiele in Tschechiens höchster Spielklasse.

Dem 23-jährigen Innenverteidiger wurde in Kolumbien großes Potential nachgesagt, was er aber insbesondere in seiner Anfangszeit in Europa nicht unter Beweis stellen konnte. In den letzten Monaten machte er einen Schritt nach vorne, jedoch ist es trotzdem fraglich, ob der 1.90 Meter große Innenverteidiger ins Beuteschema des LASK passt, der doch recht ambitionierte Pläne verfolgt. Positiv ist sicherlich seine Zweikampfbilanz, dann er gewann starke 80% seiner defensiven Duelle in der tschechichen Liga. Bei Offensivduellen ging er in rund 57% aller Fälle als Sieger hervor. Interessant ist, dass er trotz seiner Größe nur 43% seiner Kopfballduelle gewann. Pablo Ortiz kann auch als Linksverteidiger aushelfen, wobei das Abwehrzentrum für ihn besser geeignet ist.