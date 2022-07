Suárez kehrt zurück zu seinem Jugendklub, Sassuolo feiert Rekordtransfer

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Gianluca Scamacca

ST, 23, ITA | US Sassuolo – > West Ham United

Der kraftvolle italienische Angreifer und mittlerweile siebenfache Teamspieler Gianluca Scamacca verlässt die US Sassuolo und schließt sich West Ham United an. Die „Hammers“ bezahlen 36 Millionen Euro Ablöse für den 195cm großen Stürmer und machen ihn damit zu Sassuolos Rekordverkauf. Scamacca unterschrieb bei West Ham für fünf Jahre mit Option auf eine weitere Saison. In der vergangenen Spielzeit hatte der gebürtige Römer in 36 Serie-A-Partien 16 Tore für Sassuolo erzielt und wurde damit immerhin Sechster der Torschützenliste.

Nordi Mukiele

RV, 24, FRA | RB Leipzig – > Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain sichert sich die Dienste des Flügelverteidiger Nordi Mukiele von RB Leipzig. PSG gab somit wohl 12 Millionen Euro Ablöse für einen Reservisten aus, weil Achraf Hakimi bei den Parisern auf dieser Position gesetzt sein sollte. Mukiele spielte zuletzt vier Jahre für RB Leipzig, wo sein Vertrag noch ein Jahr gelaufen wäre. Der 24-jährige Franzose war weitgehend Stammspieler und brachte es auf zehn Tore und elf Assists in 146 Partien für die Leipziger. Zuletzt hatten auch Chelsea, Manchester United, Atlético Madrid und die AS Monaco Interesse am laufstarken Rechtsfuß angemeldet.

Luis Suárez

ST, 35, URU | Atlético Madrid – > CD Nacional de Montevideo

Nach 16 Jahren in Europa kehrt die uruguayische Fußballlegende Luis Suárez in seine Heimat zurück und unterschreibt einen Halbjahresvertrag mit Option auf ein weiteres, volles Jahr bei seinem Kindheitsklub CD Nacional. Der 132-fache Nationalspieler bestritt für Nacional nur vier Spiele als Profi, ehe er um nur 800.000 Euro in die Eredivisie zum FC Groningen wechselte. Später kickte Suárez für Ajax Amsterdam, Liverpool, Barcelona und Atlético Madrid und kostete die Klubs im Laufe seiner großen Karriere insgesamt 125 Millionen Euro an Ablösen. Suárez wird beim Tabellenführer der uruguayischen Liga der einzige große Name sein und man darf sich schon jetzt auf das erste Video vom Empfang des Stürmers in seiner Heimat freuen.

Kevin Mbabu

RV, 27, SUI | VfL Wolfsburg – > Fulham FC

Nach drei Jahren in Wolfsburg wechselt der Rechtsverteidiger Kevin Mbabu in die Premier League. Der Schweizer kommt bei Aufsteiger Fulham unter, der mit 5,5 Millionen Euro Ablöse ein wahres Schnäppchen landet und Mbabu mit einem Vertrag bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison ausstattet. Es ist nicht das erste Mal, dass der 22-fache Schweizer Teamspieler auf der Insel spielt: Mbabu kickte bereits von 2013 bis 2016 bei Newcastle United, wo er aber nur zu fünf Kampfmannschaftseinsätzen kam und war zudem ein halbes Jahr an die Glasgow Rangers verliehen, wo er aber kein einziges Spiel absolvierte. Für Wolfsburg kam der 27-Jährige auf 82 Einsätze, erzielte dabei drei Tore und fünf Assists.