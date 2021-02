Albanisches Rapid-Target wechselt nach Polen

Im Jänner war der 19-jährige albanische Offensivspieler Ernest Muci als mögliche Rapid-Neuverpflichtung durch die Medien gegeistert. Nun wechselt der Stürmer nach Polen. Rapid soll...

Im Jänner war der 19-jährige albanische Offensivspieler Ernest Muci als mögliche Rapid-Neuverpflichtung durch die Medien gegeistert. Nun wechselt der Stürmer nach Polen.

Rapid soll damals Interesse am albanischen U21-Nationalspieler bekundet haben, der bisher für KF Tirana spielte und in der laufenden Saison in 25 Spielen sieben Tore und vier Assists beisteuerte. Muci gilt als technisch starker und athletischer Spieler für das Sturmzentrum, die Zehnerposition und die Rolle als Hängende Spitze.

Zuletzt soll auch der Schweizer Serienmeister Young Boys Bern am Rechtsfuß interessiert gewesen sein. Seinen ersten größeren Vertrag unterzeichnete Muci nun aber in Polen: Legia Warschau sicherte sich die Dienste des Albaners bis Sommer 2025. Medienberichten zufolge bezahlte Legia eine Ablösesumme in Höhe von einer halben Million Euro. Der Traditionsklub aus der polnischen Hauptstadt führt die Tabelle der Ekstraklasa nach 18 Runden mit einem Punkt Vorsprung auf Pogon Szczecin an.