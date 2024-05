Edgar Ié spielte einst in Barcelona, Frankreich, den Niederlanden und der Türkei. Mittlerweile verdient er sein Geld in Rumänien, wobei sich die Frage stellt,...

Edgar Ié spielte einst in Barcelona, Frankreich, den Niederlanden und der Türkei. Mittlerweile verdient er sein Geld in Rumänien, wobei sich die Frage stellt, ob es wirklich er ist, der für Dinamo Bukarest aufläuft. Denn ein rumänischer Journalist hat nun Informationen ans Tageslicht gebracht, die den Verdacht auf einen möglichen Betrugsversuch sehr nahelegen. Das sind die Hintergründe.

Die Karrieren der Gebrüder Ié

Die Zwillinge Edgar Ié und sein Bruder Edelino wurden 1994 in Bissau, der Hauptstadt des westafrikanischen Staates Guinea-Bissau geboren. Aus ihrer Heimat wechselten die Brüder mit 13 Jahren nach Portugal, wo sie ein Jahr später in die Jugend von Sporting Lissabon aufgenommen wurden. Der talentiertere Edgar schaffte mit 18 Jahren den Sprung zum FC Barcelona, wo er in einer Copa-del-Rey-Partie sogar für die erste Mannschaft von Luis Enrique auflief, ansonsten aber für die zweite Mannschaft spielte.

Nach Engagements bei Villarreal B und Belenenses war es schließlich Lille, wo er die erste volle Profisaison absolvierte. Schnell zog es ihn weiter in die Niederlande zu Feyenoord Rotterdam, doch erst in der Türkei bei Trabzonspor konnte Edgar wieder richtig Fuß fassen – für keinen Klub spielte er öfter. Istanbul Basaksehir nahm den Innenverteidiger noch für einige Partien unter Vertrag, bevor sein Wechsel nach Rumänien erfolgte. Seit 2023 ist er zudem Nationalspieler für Guinea-Bissau.

Während Edgar also diverse europäische Klubs abklapperte, verlief die Karriere von Edelino eher unspektakulär. Dieser schlug sich hauptsächlich in der zweiten und dritten portugiesischen Liga durch und war des Weiteren auch in Litauen und zuletzt in Polen aktiv, insgesamt also auf einer deutlich kleineren Bühne als sein Bruder Edgar. Seit Jänner 2024 ist er offiziell vereinslos.

Der Skandal

Nachdem sein Vertrag bei Basaksehir nicht verlängert wurde, schloss sich Edgar Ié im Februar 2024 dem rumänischen Erstligisten Dinamo Bukarest an. Für die Rot-Weißen, die gegen den Abstieg spielen, bekam er lediglich in fünf Begegnungen Spielzeit. Doch nun tun sich Zweifel auf, ob es wirklich Edgar war, der den Rasen betrat. Zwei Indizien nähren einen kuriosen Verdacht.

Zum einen war die Person, die für Dinamo auflief, nur der portugiesischen, nicht jedoch der englischen Sprache mächtig, was angesichts der Tatsache, dass Edgar Ié in der Türkei, den Niederlanden, Frankreich und Spanien spielte, verdächtig erscheint. Zum anderen wird berichtet, dass der Spieler seinen Führerschein nach Aufforderung nicht vorzeigen wollte.

Reaktionen und Folgen

Ebenso ahnungslos von dem möglichen Betrug wie der Rest des Vereins war Dinamo-Präsident Florin Prunea: „Es kommt mir unwirklich vor. […] Ich habe angefangen zu telefonieren, mit Freunden zu sprechen und die Nachricht ist wahr, ich kann es nicht glauben. Niemand hat es geleugnet. Ich habe herausgefunden, dass er einen Zwillingsbruder hat, der auch Fußball spielt.“

Wie von diversen Medien berichtet wird, soll sich eine Quelle aus dem rumänischen Fußballverband bereits zu dem Vorfall geäußert haben. Demnach gäbe es in den Statuten keine festgelegte Regelung für solch einen Fall. Die Wahrscheinlichkeit für einen Punkteabzug für Dinamo soll aber gering sein, sofern sie den falschen Bruder nicht absichtlich eingesetzt haben. Letztlich könne nur ein DNA-Test sichere Fakten bringen.

Nichtdestotrotz gilt es als nicht ausgeschlossen, dass der Verein für diesen Vorfall bestraft wird. So könnte man beispielsweise alle Punkte der Spiele, in welchen der falsche Edgar Ié zum Einsatz kam, verlieren. Der Verband hat seine Untersuchungen bereits in Gang gesetzt und ein Ergebnis bleibt abzuwarten. Bereits jetzt steht jedoch fest, dass die Gebrüder Ié schweren Vorwürfen ausgesetzt sind.

Tim Bosnjak, abseits.at