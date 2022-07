Fountas-Hattrick und Kara-Tor bei MLS-Duell der Ex-Rapid-Stürmer

In der Nacht kam es in der MLS zum Duell zwischen Orlando und D.C. United und somit zum Aufeinandertreffen der ehemaligen Rapid-Stürmer Ercan Kara...

In der Nacht kam es in der MLS zum Duell zwischen Orlando und D.C. United und somit zum Aufeinandertreffen der ehemaligen Rapid-Stürmer Ercan Kara und Taxi Fountas. Die Partie sollte sich zu einem wahren Spektakel entwickeln, denn die Gäste aus Washington setzten sich mit 5:3 durch. Taxi Fountas erzielte die ersten drei Treffer der Partie und auch Ercan Kara konnte sich einmal in die Torschützenliste eintragen.

Orlando City steckt nach einem recht guten Saisonstart ein wenig in der Krise, denn inklusive der jüngsten Partie holte der Kara-Klub nur einen Sieg aus den letzten acht Spielen. Der Verein befindet sich aber noch auf dem sechsten Tabellenplatz, wobei der Abstand zwischen Platz 5 und Platz 10 nur drei Punkte beträgt.

Schlechter lief es bislang aber für den Arbeitgeber von Taxi Fountas. D.C. United holte vor dem Spiel gegen Orlando aus den letzten sieben Spielen nur zwei Punkte und liegt selbst nach den jüngsten drei Punkten gegen Orlando ex aequo mit Chicago Fire auf dem letzten Tabellenplatz.

Trotz der schwachen Formkurven der beiden Mannschaften entwickelte sich ein höchst unterhaltsames Spiel, das insbesondere in der Anfangsphase einen Alleinunterhalter hatte. Taxi Fountas erzielte nämlich die ersten drei Treffer des Spiels und brachte seine Mannschaft so auf die Siegerspur.

Die Gäste hätten allerdings den Vorsprung beinahe verspielt, denn Facundo Torres und der Ex-Rapidler Ercan Kara machten es mit jeweils einem Treffer wieder spannend. Schlussendlich ließen sich die Gäste aber den Sieg nicht nehmen und setzten sich mit einem 5:3-Auswärstsieg durch.

Hier könnt ihr euch die drei Fountas-Tore und den Treffer von Ercan Kara ansehen.

Taxi Fountas erzielte somit seinen ersten Hattrick in der MLS und steht nun bei neun Saisontoren. Kara trug sich insgesamt sieben Mal in die Torschützenliste ein.