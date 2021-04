Megatalente Jahrgang 2004 (19): Emre Demir

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Emre Demir

OM, 17 (15.1.2004), TUR – Kayserispor

Im Zuge unserer bisherigen Serie haben wir mit Burak Ince und Melih Bostan bereits zwei andere riesige, türkische Talente beleuchtet. Das größte Talent der Türkei ist derzeit aber der zentrale Mittelfeldspieler Emre Demir. Eine Woche nach seinem 15. Geburtstag (!) debütierte der Mittelfeldmann für die Kampfmannschaft von Kayseri. Im November 2019 wurde er mit 16 zum jüngsten Torschützen der Süper Lig. Mittlerweile absolvierte er 28 Pflichtspiele für Kayserispor und erzielte dabei drei Tore und einen Assist.

Auf Nachwuchsebene war Demir das Maß aller Dinge. In der türkischen U14-Liga erzielte der Zehner – stets gut zwei Jahre jünger als alle anderen – 49 Tore in 49 Spielen, woraufhin er die U15-Meisterschaft übersprang und gleich in die U16 aufstieg, wo er ebenfalls glänzte. In der U17-Liga spielte er nur siebenmal, weil er gleich weiter in die Kampfmannschaft aufstieg.

Demir ist ein moderner Zehner, der heutzutage auch als Deep Lying Playmaker bezeichnet werden könnte. Der wendige und umsichtige Techniker taucht immer wieder im Achter- bzw. sogar im Sechserraum auf, versucht eine Anspielstation zu sein und Bälle nach vorne zu schleppen. Besonders auffällig ist dabei, dass Demir gerade in der gegnerischen Hälfte immer wieder auf Raumgewinne und Pässe in die Tiefe fixiert ist. Einzig um die Mittellinie spielt er zumeist sicher, nur um dann bei nächstbester Gelegenheit vertikale Zuspiele zu suchen. Er ist bereits in seinem jungen Alter als absoluter Nadelspieler zu bezeichnen, der sich dank seiner guten Technik aus engen Situationen befreien kann und wird zudem auch selbst immer wieder torgefährlich, weil er gut „durchläuft“ und häufig die Gefahrenzone sucht.

Der 17-Jährige ist ein Linksfuß, der auch durch seine Außenristpässe auffällt, was womöglich auf höherem Level abzustellen wäre. Seinen rechten Fuß verwendet Demir nur selten, lieber macht er noch einen Haken, noch eine Drehung oder sucht eben die riskantere Außenristvariante. Gleichzeitig ist er aber auch gegen den Ball bereits sehr gut entwickelt und erobert mit seiner bissigen Art zahlreiche Bälle. Auch wenn er momentan (weiterhin) noch eher zu Einsätzen von wenigen Minuten kommt, ist Demir gerade dabei, im Profifußball anzukommen.

Andere türkische Klubs beobachten die Entwicklung des Youngsters sehr genau. Bereits im letzten Jahr buhlte Istanbul Basaksehir intensiv um den in Mersin, an der türkischen Mittelmeerküste geborenen Kicker. Heuer bekam der Meister von 2020 aber namhafte Konkurrenz: Besiktas ist ebenfalls stark an einer Verpflichtung Demirs interessiert und es scheint nicht unwahrscheinlich, dass im Sommer der nächste Schritt folgen könnte. Demirs Vertrag bei Kayserispor läuft noch bis Sommer 2022.