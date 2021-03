Megatalente Jahrgang 2004 (15): Burak Ince

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Burak Ince

OM, 17 (20.1.2004), TUR – Altinordu FK

Die Türkei hat eine große Tradition an gefinkelten Kreativspielern und der 17-jährige Burak Ince reiht sich nahtlos in diese Tradition ein. Der 178cm große Linksfuß ist ein klassischer Spielmacher, der sich vor allem gerne zwischen den Linien bewegt und dort eine Art Freigeistrolle einnimmt. Ince kann zudem als Hängende Spitze aufgeboten werden und entsprechend antizipieren. Seine Stärken im Spiel liegen im technischen, aber auch im taktischen Bereich. Ince hat ein gutes Gespür für Räume und bewegt sich bei eigenem Ballbesitz sehr clever in die neuralgischen Zonen, wo er dann seine außergewöhnliche Technik ausspielen kann.

Eine besondere Stärke des jungen Türken sind zudem Standardsituationen. Direkte Freistöße mit dem linken Fuß sind beim Altinordu-Kicker immer brandgefährlich, aber auch bei Freistoßflanken und Eckbällen schrillen beim Gegner die Alarmglocken, wenn Ince antritt. Diese spektakuläre Stärke übertüncht allerdings fast Inces abgebrühtes Spiel, das allgemein nicht wie das eines 17-Jährigen anmutet. Für sein Alter ist der Spielmacher schon sehr weit und so ist es nicht verwunderlich, dass er bereits zahlreiche Profispiele auf dem Buckel hat.

Im Alter von nur 15 Jahren unterschrieb Ince seinen ersten Profivertrag beim türkischen Zweitligisten Altinordu und im selben Alter wurde er zum jüngsten Debütanten in der zweiten türkischen Leistungsklasse. Mittlerweile ist Ince, auch wenn er noch häufiger von der Bank kommt, als in der Startelf zu stehen, auf dem Weg zum Stammspieler bei Altinordu. Insgesamt brachte er es bereits auf 47 Partien, in denen er sieben Tore und zwei Assists beisteuerte. Auf Auswahlebene war ursprünglich geplant, dass Ince von der türkischen U16-Nationalmannschaft in die U17 aufsteigen würde, aber schlussendlich übersprang der Mittelfeldspieler gleich zwei weitere Stufen und wurde zuletzt in die U21 einberufen.

Zu verbessern gibt es beim Youngster natürlich auch noch einiges, sei es sein Verhalten im Kopfballspiel oder der zu selten verwendete rechte Fuß, der ihn in manchen Situationen ein wenig bremsend wirken lässt. Geht es nach einigen Top-Klubs soll er diese Baustellen aber nicht bei Altinordu, sondern bei einem größeren Klub verfeinern. Bereits im Jahr 2019 blitzten mit dem SC Freiburg und dem FC Bayern München zwei deutsche Bundesligisten im Kampf um Ince ab. 2021 soll es nun doch zu einem nächsten Schritt kommen: Galatasaray soll heftigst an einem Sommertransfer des Supertalents interessiert sein.